L’Oroscopo di Febbraio promette sorprese per due segni di Aria, male per uno di Terra due belle sorprese. Leggiamo le stelle di Paolo Fox

Ariete. Questo è un momento importante per l’amore: intorno al 10 febbraio si registra una favorevole congiunzione di pianeti. Sul lavoro, chi inizia una fase di preparazione, deve godersi questo periodo e vivere tutto con trasporto.

Toro. In amore torna un po’ di agitazione: qualche coppia potrebbe vivere un disagio di troppo ed entrare in crisi. Sul lavoro, periodo di grande stanchezza: cerca di non polemizzare, massima attenzione nelle prime due settimane del mese!

Cancro. Giove e Saturno non sono più contrari ormai da tempo: bisogna superare le incertezze del passato. Sul lavoro, hai tutte le carte in regola per far sì che un progetto decolli!

Leone. Febbraio è un mese impegnativo per le coppie, soprattutto per quelle che hanno avuto dei problemi nel passato. Sul lavoro, può nascere qualche incertezza: fai scelte pensate, segui la ragione!

Vergine. Le situazioni difficili in amore vanno gestite con prudenza e cautela. Sul lavoro, ci sono buone prospettive: non esitare se devi iniziare un nuovo lavoro. Cerca di mettere in chiaro tutte le questioni rimaste in sospeso!

Bilancia. Oggi sei molto stanco, la situazione sentimentale non è delle migliori. Sul lavoro, non fare il polemico: questo weekend può nascere qualche dubbio!

Scorpione. In amore, in questa prima parte dell’anno, troverai da ridire su tutto. Fai attenzione, però, a non esagerare. Sul lavoro, c’è stanchezza, ma chi ha un’attività in proprio può risolvere un problema e avere una grande occasione.

Sagittario. Giove e Saturno sono favorevoli: si può percorrere una nuova strada diversa anche in amore. Sul lavoro, fai attenzione a non agire troppo di fredda: hai bisogno di tempo per maturare delle scelte.

Capricorno. In amore hai tanta voglia di recuperare il tempo perso. Sul lavoro, stanchezza e nervosismo, ma chi ha un’attività in proprio può risolvere un problema!

Acquario. Intorno al 10 ci sarà una forte concentrazione di pianeti nel tuo segno: buone notizie per l’amore, emozioni in arrivo. Sul lavoro, è probabile che tu sia pensando a un cambiamento netto.

Pesci. Febbraio è un mese interessante per l’amore: ora bisogna solo capire se hai superato le difficoltà di dicembre. Sul lavoro, se devi riflettere su un nuovo progetto tieni in considerazione sempre le questioni economiche.

oroscopo tratto da IlCorrieredellacittà