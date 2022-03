l’oroscopo-di-paolo-fox-del-mese-di-aprile-2022:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Ariete

Continua il transito del Sole in Ariete ed è una buona cosa per questo segno, ma soprattutto va detto che il transito di Mercurio insieme al Sole è fonte di buone idee.

Idee che devono essere sottoposte al vaglio di qualcuno o di un Saturno dissonante che dice accontentati per ora. La realtà è che tu sai di avere diritto a qualcosa che però non arriva. Raccomando un pò di attenzione in amore, sono molto intriganti le relazioni part-time.

Oroscopo Toro

Qualcuno tra la fine di Aprile e gli inizi di Maggio avrà anche qualcosa in più.

Vado un pò indietro nel tempo e ricordo che, attorno alle giornate di Pasqua, c’è stato un problema fisico, qualche Toro è stato male ma adesso sembri molto più vigoroso. Non devi perdere tempo nella vita, è arrivato il momento di riguadagnare un pò di terreno perduto.

Oroscopo Gemelli

Lunedì 16 aprile per un Gemelli che sta affrontando una fase di grande rinascita, è una giornata buona. Non è impossibile riuscire a recuperare, soprattutto se ci sono stati grandi tagli e perplessità.

A livello economico ci vuole anche un pò di pazienza, soprattutto chi si è impelagato negli ultimi due anni in qualche debito, magari a capo di un’azienda ha guadagnato meno, deve programmare un periodo di risparmi. Proposte importanti e conoscenze entro la fine di aprile.

Oroscopo Cancro

Il Cancro apre la settimana in modo ottimista e piano piano, come la goccia cinese, anche tu sarai in grado di scalfire la roccia, ma ogni giorno c’è una lotta. Il tuo carattere lunatico che tu ben conosci perché sei governato dalla Luna, in questo ultimo periodo si è fatto sentire molto di più.

Un giorno sei convinto ad esempio che un amore sia quello giusto, che frequenti le persone migliori, che sei in grado di raggiungere un certo obiettivo e poi dopo un pò queste mire svaniscono e questi traguardi sembrano più lontani.

Oroscopo Leone

Il Leone apre una settimana un pò agitata a livello sentimentale, quindi occhio alle polemiche. Polemiche che arrivano anche da una certa insoddisfazione legata al lavoro, naturalmente qui dipende da caso a caso: c’è chi vuole migliorare, chi ha un contratto a termine e non vuole fare più le cose che ha fatto.

Una cosa è certo, i Leone dovranno entro l’estate mettersi a tavolino e discutere con qualcuno o magari semplicemente parlare con se stessi per capire che cosa vogliono. Anche le coppie che si vogliono bene devono stare un pò più attente, questa insoddisfazione che arriva anche da questioni esterne al rapporto, può fare male.

Oroscopo Vergine

Il segno della Vergine è uno di quelli che può avere veramente una grande successo tra aprile e maggio e allora bando alle tensioni, ai disagi. Molti Vergine nella vit, a furia di analizzare nel dettaglio le decisioni e di essere molto cervellotici nel portare avanti progetti e rapporti, finiscono per ingarbugliarsi nelle proprie idee.

E allora via tagliamoli questi cavi diciamo così che hanno bloccato la vita, adesso se qualcuno non segue il tuo percorso meglio cambiare strada. Bello questo cielo, ottimo per le coppie già formate che hanno grandi progetti per il futuro.

Oroscopo Bilancia

La Bilancia potrebbe dire stop ad una collaborazione soprattutto se a fronte di una certa gentilezza nel proporre alcuni progetti, pazienza, qualcuno ah risposto picche. Potresti essere chiamato altrove oppure decidere che in questo periodo ti va di fare la vita che vuoi tu.

Chiaro che il discorso è diverso per chi è molto giovane e non ha un lavoro, in questi casi bisogna aspettare delle conferme che per ora non ci sono e quindi si naviga a vista. Non farti il sangue amaro in amore perché già c’è stato un marzo pesante e non bisogna trascinare polemiche ad aprile.

Oroscopo Scorpione

Lo Scorpione si trova in una condizione di grande caricamento, opposizioni planetarie passeggere ma che ogni tanto comportano grande stress.

Quante volte al mattino ti alzi stralunato e stanco, il partner ogni tanto ti ferma e ti dici: “ma ce l’hai con me, c’è q: 4ualcosa che non va?”. Ti si legge negli occhi che sei un pò stanco. Sono due giornate da prendere con le pinze!

Oroscopo Sagittario

Il Sagittario ha voglia di fare cose nuove. Le buone idee che hai in mente con Mercurio ottimamente disposto rispetto al tuo segno potrebbero essere vincenti. Anche in autunno, molti faranno una sorta di sperimentazione, praticantato adesso, per poi avere in autunno gradi soddisfazioni.

Entro quattro, cinque mesi, coloro che vogliono superare una prova o vogliono recuperare energia, faranno grandi cose.

Oroscopo Capricorno

Sono giornate di forza, devi rimboccarti le maniche. Gli ultimi mesi hanno messo in luce anche alcuni nervi scoperti e situazioni che tu non volevi si rivelassero. Il Capricorno è molto riservato, è un amante della privacy, ma a volte bisogna esporre i propri problemi oppure di fronte ad alcune scelte sbagliate bisogna ammettere i propri errori.

Grazie a questo modo di fare si può, non solo ritrovare serenità, perché una persona troppo arroccata sulle sue posizioni non fa molta simpatia, ma soprattutto si possono valutare nuove sensazioni, nuovi progetti. Oggi e domani puoi fare un discorso convincente ad una persona e torna anche una bella volontà.

Oroscopo Acquario

Acquario un pò strano, un pò stanco, alcuni devono combattere con alcuni fastidi che vanno avanti da settembre. Cercate di sfruttare al meglio questo buon cielo, solo appannato un pochino per i sentimenti. Si stanno rivedendo alcuni ruoli in famiglia, se ci sono problemi di soldi si fanno più sentire.

In questo periodo chi ha iniziato una storia da poco non è convinto e chi vuole iniziarne una forse prende tempo. Se poi c’è qualcuno che cerca di forzare la mano, che ti spinge a dire si potresti anche arrabbiarti. L’Acquario detesta le forzature!

Oroscopo Pesci

I Pesci stanno vivendo una grande fase di interesse. Sei visibile, forse quello che hai desiderato da tempo può capitare ora, ma poi non devi lamentarti se quello che ti capita comporta fatica, stress, eccessiva esposizione al giudizio degli altri.

Il problema è che qualcuno ha vissuto dei veri e propri sbandamenti anche a livello fisico, c’è stato qualche malessere. Cerca solo di superare oggi un pò di nervosismo, il futuro è roseo e anche in amore stai recuperando qualcosa. Chi è stato fermo da troppo tempo deve forzarsi e avrà qualcosa in più.