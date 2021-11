l’oroscopo-di-paolo-fox-del-mese-di-dicembre-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Inizia un nuovo mese e con lui una nuova fase di rinnovamento e positività. L’oroscopo e le previsioni per il mese di dicembre 2021 di Paolo Fox. Quali saranno i segno più fortunati? Quali saranno, invece, i segni meno fortunati? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox mese di dicembre 2021: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2021: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà l’ultimo mese del 2021 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2021: Capricorno

L’anno si chiuderà in maniera attiva con quattro pianeti nel tuo segno zodiacale: Urano, Venere, Plutone e Mercurio. Anche il Sole entrerà nel tuo segno a partire dal 21. La situazione astrologica sarà davvero convincente, ma dovrai prestare attenzione alle persone che ti faranno perdere tempo utile. Oroscopo positivo e fertile anche sotto il profilo sentimentale. L’amore scalderà il tuo cuore. Dovrai però evitare fastidi alle articolazioni domenica 12 e 19. Dovrai ridare vigore e tono al tuo corpo. Dovrai aiutare il sonno con qualche tisana naturale.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2021: Sagittario

Gli accordi commerciali e le transazioni dovranno essere gestiti con diplomazia e senso della realtà. Non mancheranno preoccupazioni e tensioni a lavoro. Cerca di circondati di collaboratori e persone che siano in sintonia con le tue scelte. In amore sarà importante ritrovare una buona sessualità e sensualità. Dovrai trovare soluzioni diplomatiche con il tuo ex per assegni familiari e altre questioni. Il 2022 allungherà i tempi di risoluzione di cause, questioni burocratiche e di altro genere. Dal 3 potrai iniziare un percorso di benessere oppure superare la stanchezza fisica. Il Natale sarà sottotono, mentre, il Capodanno sarà decisamente più energico e divertente.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2021: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2021: Ariete

Periodo di forza e proposte interessanti per i nati sotto questo segno zodiacale si avrà da lunedì 13 e dopo venerdì 17. I rapporti di coppia saranno messi in discussione per colpa di una grande agitazione che verrà dall’esterno. Sarà un ottimo Capodanno per i single. Le vicende familiari o professionali porteranno momenti di tensione, pertanto dovrai evitare sforzi inutili e discussioni nelle domeniche del mese.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2021: Toro

Sarà un mese piuttosto difficile e travagliato per i nati sotto il segno zodiacale del Toro a causa della forte opposizione di Giove e Saturno. Non mancheranno tensioni e agitazioni a lavoro. Dovrai fare fronte a tutto. Andrà decisamente meglio in amore. Nuovi incontri speciali in vista per i single, divorziati e separati. Ci sarà più spazio per il relax e la passionalità. Attorno a Natale ci sarà una bella condizione planetaria e il mese si chiuderà con Venere e Mercurio favorevoli. I miglioramenti non mancheranno, anche se graduali.

Oroscopo Paolo Fox 2021 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2021: Gemelli

Il bilancio generale del 2021 sarà comunque positivo per i Gemelli rispetto agli ultimi due anni grazie all’aspetto positivo di Giove e Saturno. Dal 13 dicembre l’opposizione di Marte porterà un po’ di nervosismo e tensione a lavoro. Ci saranno giornate faticose in casa e dovrai cercare di mantenere la calma con parenti piuttosto invadenti soprattutto durante il periodo delle feste natalizie. Il controllo delle finanze sarà sempre importante. Attenzione alla fine del mese quando un po’ di rabbia potrebbe esplodere, sopportare forse è meglio che arrabbiarsi.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2021: Cancro

Dopo un periodo davvero difficile sotto il profilo economico e lavorativo, le cose cambieranno in meglio nel 2022. Le coppie durature dovranno superare qualche ostacolo di troppo. Chi vuole mettere su famiglia oppure convolare a nozze dovrà posticipare i piani al prossimo anno anche perché il 2022 sarà molto favorevole in quanto porterà speranza e serenità. Questo mese vedrà diverse opposizioni planetarie, quindi sarà normale sentirsi agitati. Dovrai cercare di superare depressione, paure e incertezze che potrebbero capitare soprattutto a fine mese. Dovrai fare attenzione alle distrazioni il 20, 21, 27 e 28.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2021: Bilancia

Le prime due settimane del mese saranno piuttosto frenetiche e interessanti per fare proposte grazie al transito positivo di Giove e Saturno. Dovrai però rimandare le decisioni drastiche al prossimo mese. I rapporti più intensi saranno messi in discussione e dovrai cercare di mantenere la calma con il tuo partner poiché ci saranno discussioni di diverso genere. Dovrai evitare eccessi che potrebbero squilibrare le energie. Massima prudenza dal 10 al 12.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2021: Leone

L’anno si concluderà in bellezza anche perché terminerà l’opposizione di Giove e inizierai a intravedere un 2022 migliore. Potrebbero prendere piede nuovi progetti, contatti e accordi. Sarà opportuno mettere le cose in chiaro in amore dato che gennaio 2022 sarà un mese che porterà un dentro o fuori definitivo. Taglierai diversi rami secchi. Dopo un anno trascorso a volte in maniera faticosa, ti sentirai più considerato e amato.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2021: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2021: Vergine

L’ultimo mese dell’anno sarà piuttosto altalenante per i nati sotto il segno zodiacale della Vergine. Dovrai prestare attenzione all’aspetto economico anche perché le spese saranno maggiori sia per la casa che per i figli e altro. Venere confermerà il desiderio di fare chiarezza in amore. Bisognerà prendere una decisione definitiva e importante sotto il profilo sentimentale. Natale sarà migliore del Capodanno per stare insieme. Ci sarà una buona forza a dicembre che consentirà di superare i problemi. Lungimiranza e benessere non mancheranno in vista del nuovo anno.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2021: Scorpione

Il passato potrà pesare ancora sulle vicende economiche e lavorative poiché sono stati due anni davvero travagliati e difficili, ma piano piano si guarderà al futuro con più fiducia e ottimismo. I progetti di coppia saranno più realizzabili. Oroscopo molto positivo per i single, divorziati e separati. Dovrai rivendicare il diritto ad amare. Andrà meglio a livello di salute e forma fisica. Non dovrai esagerare nelle giornate dell’8, 9, 15 e 22. Le terapie che inizieranno a fine anno porteranno risultati già da gennaio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2021: Pesci

Questa immagine ha l’attributo alt vuoto; il nome del file è oroscopo-pesci-2019.jpg

Oroscopo piuttosto altalenante per i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci sotto il profilo economico e lavorativo. Dovrai evitare di rovinare tutto nei giorni 3, 4, 17 e 18. Andrà decisamente meglio in amore che resterà un punto di riferimento anche in questo mese. Periodo ideale per coloro che vogliono sposarsi, convivere, fare un figlio o pensare a una spesa per la casa. Cautela nella seconda parte del mese poiché Marte potrebbe provocarti disagi venerdì 17 o venerdì 24. Vorrai trascorrere le feste natalizie con pochi intimi poiché non vorrai stare nella confusione.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2021: Acquario

Questa immagine ha l’attributo alt vuoto; il nome del file è oroscopo-acquario-dicembre-2019.jpg

Situazione più tranquilla a livello lavorativo e di finanze per i nati sotto questo segno zodiacale a dicembre 2021. Si potrebbero sbloccare situazioni legali e controversie. Favoriti i nuovi lavori e le sperimentazioni. Ci sarà una specie di resoconto in amore affinché si prenda una decisione definitiva e il bilancio sarà a tuo favore. Atmosfera piacevole e bella sia a Natale che a Capodanno. Dalla fine del mese saranno favorite le cure per il tuo benessere e le situazioni finanziarie.

The post L’oroscopo di Paolo Fox del mese di dicembre 2021: le previsioni segno per segno appeared first on L’Occhio.