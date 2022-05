l’oroscopo-di-paolo-fox-del-mese-di-giugno-2022:-le-previsioni-segno-per-segno

Inizia un nuovo mese e con lui una nuova fase di rinnovamento e positività. L’oroscopo e le previsioni per il mese di giugno 2022 di Paolo Fox. Quali saranno i segno più fortunati? Quali saranno, invece, i segni meno fortunati? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox mese di giugno 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox giugno 2022 : quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2022: Capricorno

Sarà un periodo piuttosto delicato e difficile sia a lavoro che in famiglia a causa del transito agitato di Marte e Giove. Ogni scelta dovrà essere ponderata, ma senza dare ascolto al pessimismo.

Giugno contraddittorio in amore a causa di problemi lavorativi ed economici. Bisogna rimandare il matrimonio o la convivenza. Prima di chiudere un rapporto sentimentale occorre far passare del tempo.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2022: Sagittario

Marte e Giove saranno favorevoli e utili per questioni lavorative. Spunterà qualche problematica di troppo a livello economico. Spese di troppo dal 26 al 30. Ci sarà una grande voglia di amare e rimettersi in gioco. Chi ha vissuto ambiguità tra due rapporti, dovrà fare chiarezza.

Gli innamorati potranno fare progetti per i prossimi mesi. Le coppie in crisi da tempo potrebbero vacillare definitivamente dal 23 al 30 e la separazione non sarà così dura e indolore.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2022: Ariete

La situazione professionale sarà piuttosto incandescente a giugno con numerosi alti e bassi. Avranno fortuna i più coraggiosi e tenaci che potranno fare richieste soprattutto il 13, 14, 21, e 22. Periodo indicato per affrontare transazioni finanziarie.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2022: Toro

Venere sarà nel tuo segno zodiacale, ma Mercurio sarà in retrocessione fino al 13. Periodo piuttosto travagliato a lavoro e non mancheranno problemi per spese troppo eccessive e questioni economiche.

In amore potresti anche mettere alla porta il tuo partner che non sopporti più oppure che non ti merita anche perché grazie al transito positivo di Venere potresti provare nuove emozioni, incontri speciali e avviare nuove storie.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2022: Gemelli

Il transito del Sole e di Mercurio nel tuo segno zodiacale e l’ottimo aspetto di Giove e Marte ti consentiranno di avere una marcia in più a lavoro e di rivoltare ogni questione a tuo favore.

Cielo fortunato per i single, separati e divorziati che faranno incontri speciali e importanti. Le coppie durature potranno pensare a formare o allargare una famiglia. Recuperai i disagi di inizio anno e riacquisterai tanta energia e una sensazione di libertà ritrovata. Favorite le cure e le diete.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2022: Cancro

Giugno potrebbe essere il mese giusto della scelta definitiva oppure della grande rabbia a lavoro. Marte e Giove in opposizione potrebbero farti commettere errori. I rapporti professionali potrebbero incrinarsi. Investimenti e spese devono essere tenuti sotto controllo. Dal 21 le cose andranno decisamente meglio.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2022: Bilancia

Sarà un po’ complicato definire un contratto, ma anche stipularne uno nuovo perché sei diventato più esigente. Meglio essere cauti, anche se alcune giornate del mese sarai piuttosto bellicoso.

Venere tornerà favorevole a partire dal 23. Nelle coppie si parlerà di casa, proprietà e società. Non mancherà qualche trasgressione anche perché essendo un segno di aria avrà bisogno di spaziare. Non sono da escludere discussioni anche sul patrimonio di famiglia. Lo stomaco resterà un punto debole. Fase di miglioramento dal 17. Evita distrazioni il 15 e 22.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2022: Leone

Le giornate lavorative più fortunate saranno quelle del 9, 10, 13 e 14. Si sbloccheranno situazioni giudiziarie, legali e rimborsi. Qualche momento di indecisione in amore. Bisognerà evitare tradimenti ed emozioni di una notte poiché potrebbero causare confusione e rotture. Oroscopo di ritrovata energia e carica grazie al buon aspetto di Giove e Marte. Non agitarti troppo, rischi di farti del male da solo. Regalati relax e distrazioni nell’ultima settimana del mese.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2022: Vergine

Oroscopo positivo e promettente per accordarsi e iniziare nuovi progetti lavorativi. Favoriti i nuovi incontri per single, separati e divorziati. Venere ottima anche per le coppie durature. Non essere troppo scettico nei confronti dei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2022: Scorpione

Attenzione fino al 13 dal punto di vista finanziario, ma questo mese porterà qualche speranza in più in vista del futuro. Si potranno sbloccare diverse situazioni e richieste lavorative. Il Sole tornerà favorevole dal 21 e ci sarà un buon consenso o qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2022: Pesci

Buon Oroscopo per i liberi professionisti. Favoriti nuovi accordi, collaborazioni e progetti. Periodo davvero promettente e importante sotto il profilo lavorativo. Cielo gratificante per chi ha famiglia e vuole portare avanti progetti per la casa. Sarai troppo esigente in amore a fine mese. Un po’ di cautela sarà opportuna.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2022: Acquario

Mese importante per conseguire risultati positivi e buone possibilità lavorative. Sei molto bravo a risparmiare. Il mese si chiuderà con una buona notizia.

I rapporti nati da poco andranno tenuti sotto osservazione. Venere contraria potrebbe farti credere che alcuni legami non siano più interessanti come prima, ma si tratterà di sensazioni del momento. Le coppie potranno discutere per problemi legati al lavoro e a motivi banali. Dovrai evitare vendette o rappresaglie, meglio dimenticare e voltare pagina.

L’articolo L’oroscopo di Paolo Fox del mese di giugno 2022: le previsioni segno per segno proviene da L’Occhio.