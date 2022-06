l’oroscopo-di-paolo-fox-del-mese-di-luglio-2022:-le-previsioni-segno-per-segno

Inizia un nuovo mese e con lui una nuova fase di rinnovamento e positività. L’oroscopo e le previsioni per il mese di luglio 2022 di Paolo Fox. Quali saranno i segno più fortunati? Quali saranno, invece, i segni meno fortunati? Scopriamolo insieme! Tutte le novità del mese!

Oroscopo Paolo Fox mese luglio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox luglio 2022 : quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox.

Ariete

I nati nell’Ariete metteranno l’amore da parte nel mese di Luglio. Il lavoro vi prenderà molto tempo, ma farete passi avanti. È un buon periodo per ripartire con delle novità. Ma non rinunciate completamente al cuore: una vecchia fiamma potrebbe farsi viva.

Toro

Il lavoro metterà i bastoni tra le ruote ai nati nel Toro in alcune questioni di cuore. Vivrete momenti di agitazione, ma riuscite a superarli. Attenti alle relazioni: problemi nascosti potrebbero minarne la stabilità. Potrebbe trattarsi di questioni legate ai soldi per chi ha un partner da tempo.

Gemelli

Gli ultimi mesi sono stati una sfida per i nati nei Gemelli, che li ha spinti ad isolarsi fisicamente ed emotivamente. Non lasciate che la grande pressione lavorativa vi induca ad abbandonare l’amore. Mettete da parte i conflitti col vostro partner e recuperate il tempo perduto.

Cancro

Sarà un mese importante dal punto di vista sentimentale per i nati nel Cancro. Le coppie in crisi troveranno un punto comune, e chi ha perso l’amore da poco si sentirà pronto a voltare pagina. Tante avventure nelle prossime settimane, attenti solo a non illudersi troppo.

Leone

Si apre un periodo importante per l’amore per i nati nel Leone. Ci saranno cambiamenti importanti, le stelle sono propizie per chi vuole fare un grande passo. Andrete in cerca di indipendenza o della persona giusta. Notizie positive anche sul lavoro.

Vergine

Dopo un giugno con poche soddisfazioni, i nati nella Vergine avranno più fortuna nelle questioni di cuore. Che sia il momento di fare una decisione importante? Le coppie stabili proveranno a mettersi il passato alle spalle e a pensare al futuro. Molti passi avanti sul lavoro.

Bilancia

Un luglio di sospiri per i nati nella Bilancia. La tensione legata al lavoro influirà sul rapporto di coppia. Con la giusta pazienza e complicità, riuscirete a superare il problema insieme, altrimenti la questione può degenerare in una crisi seria.

Scorpione

Con Venere nel segno, i nati nello Scorpione possono approfittare di una maggior fortuna in amore. Lanciatevi, anche in rapporti passeggeri. Evitate invece nuovi progetti, rimandateli a dopo l’estate. Attenti inoltre al portafogli e alle spese inaspettate.

Sagittario

Gli amori di luglio potrebbero significare molto per i nati nel Sagittario. Cercate di conoscere persone nuove e organizzate i vostri viaggi di conseguenza: le avventure amorose sono dietro l’angolo. Sul lavoro la situazione è stata già decisa nei mesi scorsi, ma chi è indietro può ancora provare a recuperare.

Capricorno

Poche gioie in amore per i Capricorno. Tanta incertezza per i nati nel segno, chi ha fatto cambiamenti di recente sta ancora cercando di farci l’abitudine. Potrebbero però arrivare risposte sul lavoro. Sarà un anno pieno di occasioni, ma a volte è meglio preservare quanto già costruito.

Acquario

Tanti pensieri per gli Acquario che non riusciranno a trovare il tempo per l’amore. Le coppie possono mettere le basi per nuovi progetti, facendo attenzione alle spese. Tanti dubbi anche sul lavoro: una decisione rimandata a giugno potrebbe rivelarsi fastidiosa oggi.

Pesci

Un mese di opportunità per i nati nei Pesci. Le coppie stabili potranno approfittarne per fare un grande passo avanti, con pochi dubbi sul futuro. Dubbi economici per i separati, che saranno chiariti entro fine anno. Tante occasioni importanti sul lavoro: non lasciatevele sfuggire.

L’articolo L’oroscopo di Paolo Fox del mese di luglio 2022: le previsioni segno per segno proviene da L’Occhio.