l’oroscopo-di-paolo-fox-del-mese-di-marzo-2022:-le-previsioni-segno-per-segno

Inizia un nuovo mese e con lui una nuova fase di rinnovamento e positività. L’oroscopo e le previsioni per il mese di marzo 2022 di Paolo Fox. Quali saranno i segno più fortunati? Quali saranno, invece, i segni meno fortunati? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox mese di marzo 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox marzo 2022 : quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il primo mese del 2022 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2022: Capricorno

Grazie al transito di Venere e Marte questo sarà il periodo giusto per proposte e richieste interessanti al lavoro. Ovviamente non dovrai strafare e rischiare troppo. Dal 19 al 26 non mancheranno discussioni riguardo a contratti, accordi o spese non preventivate. In amore le coppie salde e innamorate dovranno progettare un futuro molto bello e roseo. I legami sentimentali, anche del passato, potranno rafforzarsi. Favoriti i nuovi incontri per single, divorziati e separati sia il 10 sia dopo il 21. Favorite le cure e le terapie attorno al 16.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2022: Sagittario

Da questo mese e ancora di più da maggio molte cose cambieranno in meglio a livello lavorativo dopo un lungo periodo davvero difficile e travagliato. Proposte e progetti di lavoro potrebbero arrivare dal 20. Le coppie conviventi dovranno lottare contro ostilità provenienti dalla famiglia di uno dei due. Belle emozioni in arrivo per i single. Venere sarà molto attiva. Da maggio molte coppie potranno legalizzare l’unione oppure fare un figlio. I giorni ideali per l’amore saranno il 14, 15, 23 e 24. Dal 20 inizierà la ripresa psico-fisica. Sarà utile una cura disintossicante in vista dell’arrivo della primavera.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2022: Ariete

Per i giovani e le persone creative inizierà la fase di grande rivalsa. Le cose a lavoro andranno decisamente meglio grazie al buon aspetto di Marte e Venere, ma non sarà sempre facile mantenere la calma e la pazienza. Tornerà il desiderio di amare e di passione a partire da domenica 6 quando Venere sarà di nuovo favorevole. Non ci saranno ritorni di fiamma mentre le relazioni con buone fondamenta potranno rivelarsi nuovamente convincenti. Ventata di ottimismo ed energia che farà nascere amori molto interessanti. Sarà utile legalizzare la situazione sentimentale e le unioni. Dal 14 sarà importante iniziare cure per ritrovare tranquillità e recupero psicofisico e mentale.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2022: Toro

Incontrerai ostacoli di carattere finanziario e patrimoniale durante la parte centrale del mese. Non mancheranno polemiche e confusione il 14, 15, 21 e 22 a livello lavorativo. Le questioni professionali prenderanno il sopravvento sull’amore. Sul piano sentimentale marzo non sarò il massimo. Ci saranno tensioni a livello amoroso e si perderà facilmente la pazienza. Si potrebbe scatenare anche una crisi di coppia e dubbi sul rispettivo partner a metà mese a causa della dissonanza di Venere e Marte. In alcuni momenti vorresti buttare tutto all’aria, ma dovrai mantenere la calma e agire con sangue freddo. Ti sentirai agitato, stanco, affaticato e nervoso attorno al 14, 15, 27 e 28.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2022: Gemelli

Potresti ricevere una buona notizia a livello lavorativo il 9, 10, 18 e 19. Resterà qualche preoccupazione per il denaro in particolar modo dal 10 al 27. Le coppie conviventi potrebbero avere qualche problema di troppo con i genitori per questioni economiche. Ci saranno importanti cambiamenti a livello amoroso e lavorativo. Cure e terapie favorite il 9, 10, 18 e 28. Dovrai cercare di fare le cose con calma al fine di evitare confusione e correre il rischio di sbagliare.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2022: Cancro

Il buon aspetto e transito di Giove porterà con sé opportunità e occasioni lavorative fino a maggio. Serviranno denaro e risorse per la casa o un’attività recente e tutto ciò potrebbe scatenare una forte agitazione interiore. Momenti di tensione e incomprensioni anche in amore per via delle scelte lavorative e famigliari. Dovrai proteggere lo stomaco perché è un tuo punto debole. I weekend saranno un po’ sottotono. Venerdì 25 massima cautela in tutto.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2022: Bilancia

Sia marzo che aprile saranno molto importanti a livello lavorativo. Avrai dalla tua parte Venere e Marte favorevoli. Qualsiasi situazione lavorativa in sospeso dovrà essere risolta entrò fine aprile. Saranno favoriti i nuovi incontri per i single, separati e divorziati e gli appuntamenti trasgressivi per i più fortunati. Partiranno molto bene le nuove relazioni d’amore e le coppie salde potrebbero pensare ad alcuni progetti importanti. Dopo mesi di fatica ed emozioni, ci sarà un bel recupero dal punto di vista della forma. Occorrerà essere attenti alle distrazioni il 4 e il 5. Cure favorite dal 19. Bisognerà bere molta acqua per i reni.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2022: Leone

Saranno in ritardo proposte e conferme lavorative. Non mancheranno sfide e momenti di forte agitazione. La situazione migliorerà nella seconda parte del mese. Anche in amore ci saranno alti e bassi. Dovrai prestare attenzione a non desiderare una persona con il passato piuttosto oscuro. Dovrai discutere un po’ troppo per farti valere. La stanchezza e lo stress si faranno sentire il 14, 15, 21, 22, 27 e 28. Favorite le cure preventive. Lieve malessere articolare.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2022: Vergine

Non sarà il periodo giusto per discutere di questioni lavorative. Da maggio diventerà tutto più chiaro. Le prime giornate di marzo saranno molto produttive poi la stanchezza prenderà il sopravvento. Nessuna notizia dal punto di vista legale o amministrativo, ma soltanto rinvii. Non dovrai lasciare il certo per l’incerto. Non dovrai fare spese eccessive dal 10. Attorno al 23 ci sarà una forte discussione per motivi lavorativi. Nulla di nuovo a livello sentimentale. Sarà un mese piuttosto neutrale. Attenzione ai terzi incomodi e alla gelosia. Sfiducia e incertezze per i nuovi amori. Dovrai contrastare lo stress e la stanchezza con una bella vacanza o lunghe passeggiate. Disagio fisico dal 15 al 18.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2022: Scorpione

Giove, Nettuno, Sole e Mercurio saranno nel tuo segno e porteranno cambiamenti, richieste e opportunità lavorative. Ti aiuteranno a risolvere qualche contenzioso legale o problema di tipo economico. La situazione lavorativa ti darà soddisfazioni. Le relazioni sentimentali complicate e difficili entreranno in crisi. Non mancheranno litigi, incomprensioni e tensioni con i famigliari per motivi economici e questioni di eredità e proprietà. Favoriti gli incontri amorosi fugaci e occasionali. Attenti al fisico e all’alimentazione, in particolar modo dovrai evitare cibi piccanti. Piccole infiammazioni e fastidi i lunedì e i martedì del mese. Dovrai dormire di più e curare la pelle.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2022: Pesci

Potrebbero sbloccarsi molte situazioni lavorative a marzo e aprile grazie alla bellissima protezione di Giove. Favoriti incassi, occasioni, collaborazioni e accordi professionali. Non mancheranno però giornate pesanti e agitate il 9 e il 10 alternate ad altre più serene, il 21 e 22. Le emozioni torneranno protagoniste soprattutto per i single, separati e divorziati. Non dovrai però rincorrere amori impossibili. No ai ritorni di fiamma. Favorite le cure e le terapie il 2 e attorno al 21. Rabbia e insoddisfazione potrebbero emergere il 16, 17 e 23.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2022: Acquario

Avrai una grande voglia di rimetterti in gioco a livello lavorativo e sentimentale grazie al transito di Venere e Marte. Favoriti nuovi incontri, collaborazioni, proposte e accordi lavorativi. Oroscopo molto positivo per i creativi, per i giovani e per chi ha un’attività in proprio.

