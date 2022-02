L’oroscopo magico della settimana dal 14 al 20 febbraio: cosa dicono le stelle

ARIETE – Esplosione di energie nel corso di questa settimana per voi, come per tutti i segni di Fuoco, cari amici del segno dell’Ariete. La settimana si apre infatti all’insegna delle buone notizie. Mercurio, proprio il giorno di San Valentino, smetterà di farvi i dispetti dal segno scomodo del Capricorno. Certo, a darvi filo da torcere, soprattutto in amore, resteranno Marte, Venere e Plutone, ma grazie ad una ritrovata capacità comunicativa, riuscirete a risolvere con la testa anche i problemi legati al vostro cuoricino. Due giorni dopo questo transito, ed esattamente il 16, sarete galvanizzati da una splendida luna piena, in trigono dal segno amico del Leone. Le vostre doti verranno alla luce e riuscirete ad averla vinta in una controversia che si protrae da tempo.

TORO – La settimana di San Valentino vi incorona protagonisti assoluti nel campo dell’amore, cari amici del segno del Toro. Tutti i pianeti legati al cuore, ovvero Marte, Venere e Plutone, sono uniti nel segno amico del Capricorno. Questo è il tempo di desiderare, di chiedere e di osare. Sotto questo cielo anche i sogni più fantasiosi possono diventare realtà. Persino il sogno di un matrimonio da favola, con Giove e Sole favorevoli dal segno dei Pesci, adesso è a portata di mano. In questo quadro idilliaco sono solo due gli accorgimenti che il cielo vi chiede di prendere per sfruttare al meglio le opportunità. Innanzitutto, fate attenzione, giorno 16, sotto la Luna Piena in Leone, a non apparire troppo arroganti. In secondo luogo, da lunedì in poi, accertatevi di essere chiari nelle comunicazioni. Mercurio, scomodo nel segno dell’Acquario, potrebbe creare fraintendimenti.

GEMELLI – La fase più difficile di questo febbraio è terminata, cari amici del segno dei Gemelli. Già da lunedì tornerà ad esservi favorevole il vostro pianeta preferito. Sto parlando di Mercurio, naturalmente, l’astro che sovrintende il pensiero e la comunicazione. Due realtà in cui voi gemellini andate forti per natura! Col passaggio di Mercurio in Acquario poi si alleggerisce il carico di pianeti nella vostra ottava casa, ovvero la casa dei cambiamenti. Quindi adesso le cose cominciano a scorrere ed anche le incombenze burocratiche, legate alle cose pratiche, andranno via via esaurendosi. Ottimo periodo, questo, per fare un viaggio, per ritemprare corpo e spirito cambiando i vostri orizzonti. Questo soprattutto dal 16 in poi, ovvero quando la Luna Piena nel segno amico del Leone vi riempirà di forza e di positività.

CANCRO – Sono lieta di annunciarvi, cari amici del segno del Cancro, che il valico è stato attraversato. La salita è terminata ed ora inizia per voi una lunga fase di discesa. La settimana di San Valentino, oltre che con la festa degli Innamorati, si apre, infatti, con il passaggio di Mercurio dal segno, per voi scomodo, del Capricorno a quello dell’Acquario. Finalmente tutte le questioni rimaste in sospeso si chiariranno. Si apriranno non solo le porte della comunicazione, ma anche quelle della fortuna. E non mi stupirei affatto se qualcuno di voi, dovesse ricevere, nel corso di questa settimana, un regalino dalla Dea Bendata. Ottime nuove anche sul fronte delle energie e del Benessere. Giorno 18 il Sole entrerà infatti nel segno amico dei Pesci, e andrà ad unire i suoi raggi a quelli di Giove e Nettuno, già in trigono favorevole.

LEONE – I soccorsi stanno arrivando, cari amici del segno del Leone, e che soccorsi! Questa settimana, ed esattamente il 16, la Luna raggiungerà il suo massimo splendore nel vostro spicchio di cielo. La bianca signora metterà quindi in mostra tutte le vostre qualità e farà brillare le potenzialità che, forse, neanche voi sapevate di avere! .Questa ondata di energia arriverà con la stessa forza prorompente di un acquazzone in piena estate e vi disseterà come un torrente di acqua limpida nel deserto. Il suo passaggio vi darà la forza che vi serve per continuare le vostre battaglie che, diciamocela tutta, non sono poche. Urano continuerà a disseminare imprevisti sulla vostra strada, Mercurio allenerà le vostre doti comunicative dal segno dell’Acquario, insieme al buon vecchio Saturno. Ciò che vi ritemprerà, dopo tante battaglie, sarà l’amore, visto che tutti i pianeti che sovrintendono le relazioni di coppia non vi volteranno le spalle.

VERGINE – E’ ora di lasciare da parte le emozioni e di mettersi a ragionare a tavolino, cari amici del segno della Vergine. Questa settimana, con l’ingresso del Sole nel segno dei Pesci, prenderà il via il tempo delle grandi opposizioni annuali. Questa fase dell’anno, ricordatelo bene, non è una fase negativa, anzi, è sicuramente una fase faticosa perché vi invita a dare una raddrizzata alla vostra vita, mettendovi davanti uno specchio limpido, ma critico allo stesso tempo. Sempre in Pesci, è bene ricordarlo, ci sono altri due giganti del nostro cielo, in posizione scomoda – ovvero Giove e Nettuno – Quindi i settori della vostra vita che richiederanno di più la vostra attenzione saranno quelli della Salute, del Lavoro e della Famiglia. In amore invece, tutto procede a gonfie vele. Anche questa settimana, infatti, tutti i pianeti che sovrintendono la vita di coppia continuano a sorridervi dal segno amico del Capricorno (Venere, Plutone, Marte).

BILANCIA – San Valentino porterà con sé un grande regalo, questa settimana, cari amici del segno della Bilancia! Proprio il 14, infatti, tornerà a sorridervi un pianeta che è particolarmente in linea con le vostre corde, Mercurio. L’astro del pensiero lucido e creativo lascerà il segno scomodo del Capricorno per passare in quello amico e dell’Acquario e da lì scioglierà molti nodi. Di che nodi stiamo parlando? Sicuramente di quelli legati alla comunicazione. Riuscire a parlare chiaro e a farsi intendere sarà importante in tutti i settori della vostra vita, ma soprattutto nella sfera dei sentimenti, visto che la concentrazione dei tre luminari che sovrintendo la vita di coppia sono tutti pronti a farvi i dispetti dal terzo dei segni di Terra. Con la forza del pensiero e con l’arma della parola riuscirete a vincere anche le battaglie più difficili.

SCORPIONE – San Valentino all’insegna di un cambio importante di energie per i nati sotto il vostro spicchio di cielo, cari amici del segno dello Scorpione. La settimana si apre infatti con l’arrivo di un alleato e con l’ingresso di un altro pianeta nella schiera di quelli pronti a darvi fastidio. L’alleato in arrivo è il Sole che il 18 entrerà trionfante nel segno amico dei Pesci, portando nelle vostre vite una nuova grinta e tanta, ma proprio tanta voglia di fare! Il nuovo nemico pronto a farvi i dispetti sarà invece Mercurio che lascerà il segno pacato del Capricorno per entrare in quello effervescente, ma per voi scomodo, dell’Acquario. Voi che siete persone di poche parole, molto più inclini ad agire con i fatti, adesso dovrete fare i conti con chi vi fa perder tempo con le parole. Questo potrebbe infastidirvi non poco. Contante fino a 10 prima di reagire!

SAGITTARIO – Un dono inaspettato illuminerà la vostra settimana, cari amici del Sagittario! In un periodo di vuoto cosmico, dovuto all’assenza di pianeti che vi supportano direttamente dagli altri segni di Fuoco, questa settimana ci penserà la Luna a rimettere le energie a posto. La Bianca Signora splenderà infatti nel cielo amico del Leone e da lì vi infonderà tutta quella grinta che vi serve per portare avanti le vostre battaglie. Questo arrivo è quanto mai provvidenziale visto che dal 18 il Sole vi toglierà il suo supporto, andando a transitare nel segno scomodo dei Pesci, insieme ad altri due Giganti del nostro cielo, ovvero Nettuno e Giove. Quindi approfittate pure di questa nuova forza, ma attenzione a non strafare… Concedetevi il gusto della follia solo in alcuni luoghi e in determinate circostanze. Sono certa che avrete già capito quali….

CAPRICORNO – Il cielo di questa settimana meriterebbe di essere ricordato negli annali del vostro segno, cari amici del segno del Capricorno! In amore restate sempre i numeri uno, visto che il tris di astri che regolano questo importantissimo aspetto della nostra vita continua a stazionare lì a casa vostra. Dal vostro spicchio di firmamento uscirà invece Mercurio che proprio lunedì tornerà nel segno dell’Acquario. Quindi, la vostra capacità comunicativa potrebbe un attimino risentirne… Fortunatamente dal 18 il Sole vi sorriderà dal segno amico del Pesci, insieme a Giove e Nettuno. Oltre ad essere empatici ed aperti ai bisogni degli altri, sarete quindi anche disposti ad aiutare chi ne ha bisogno in modo concreto. Quindi, in questo periodo, fortunato chi vi incontra, perché chi trova un Capricorno così, trova un tesoro!

ACQUARIO – Per un pianeta amico che passa oltre, ce n’è uno nuovo che arriva. Nel corso di questa settimana vivrete dei grandi cambiamenti energetici, cari amici del segno dell’Acquario. La settimana si aprirà infatti con l’arrivo di Mercurio proprio lì a casa vostra. L’astro della comunicazione farà in modo che voi possiate ritrovare, finalmente, quel dialogo con gli altri, che sembrava perduto. Mercurio e Saturno vi permetteranno inoltre, di guardare avanti e di chiudere quelle controversie che possono aver caratterizzato il primo mese dell’anno. Giornata un po’ faticosa potrebbe essere quella del 16, quando la Luna raggiungerà il suo massimo splendore nello spicchio di cielo esattamente opposto al vostro. La Bianca Signora in Leone farà da specchio alle vostre insicurezze, ma vi fornirà anche le energie necessarie per risolverle, prima che il Sole lasci casa vostra per spostarsi nel segno dei Pesci.

PESCI – Gli ingredienti per festeggiare un San Valentino alla grande ci sono davvero tutti, cari amici del segno dei Pesci. I tre pianeti legati all’amore, infatti, proprio in questi giorni, si congiungono nel segno amico del Capricorno. Quindi, ottime nuove per i single, e grandi momenti di passione e di condivisione per chi è in coppia. Anche sul lavoro le stelle vi proteggono come non mai. Giove e Nettuno, nel vostro spicchio di cielo, vi daranno modo di capire veramente il vostro valore, mentre Marte, Venere e Plutone in sestile dal Capricorno, vi faranno tradurre i progetti in realtà. Con l’arrivo del Sole nel vostro spicchio di firmamento, ritroverete poi quella fiducia in voi stessi, che spesso vi manca. Lavorerete bene in squadra, ma potrete anche permettervi uno scatto vincente da solisti. Il successo comunque sarà assicurato.

