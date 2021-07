l’orribile-aumento-dei-blackout-totali-dei-mass-media-su-notizie-scomode

“Una ricerca online per ‘Assange’ o ‘Thordarson’ non evidenzierà articoli pertinenti da fonti dell’establishment, negli Stati Uniti o in Italia o altrove nell’Anglosfera, anche su piattaforme incentrate sulla tecnologia come Verge, Wired o Gizmodo”, aggiunge MacLeod

Alan MacLeod Di FAIR scrive che ” Venerdì 2 luglio, c’è stata letteralmente una copertura pari a zero di di questa notizia nei media; non una parola sul New York Times, Washington Post, CNN, NBC News, Fox News o NPR”.

“Non abbiamo trovato un solo rapporto di nessuna emittente o giornale ‘seria’ del Regno Unito”, afferma il rapporto di Media Lens. “Ma in un mondo sano di mente, le rivelazioni di Stundin su un testimone chiave di Assange – visto che Thordarson ha mentito in cambio dell’immunità dall’accusa – sarebbero state le notizie principali ovunque, con un’ampia copertura mediatica su BBC News at Six and Ten, ITV News, Channel 4 News , articoli in prima pagina su Times, Telegraph, Guardian e altro ancora”.

“Per coloro che credono ancora che i media forniscano notizie, si prega di leggere questo”, ha twittato il giornalista australiano John Pilger in merito al rapporto di Media Lens. “Avendo guidato la persecuzione di Julian Assange, la ‘stampa libera’ tace uniformemente sulla notizia sensazionale che il caso contro Assange è fallito. Vergogna.

Questo strano e inquietante blackout dei media ha parallelismi con un altro blackout totale su una diversa notizia importante che ha coinvolto anche WikiLeaks. Alla fine del 2019 il sito fondato da Assange stava pubblicando diversi documenti di informatori dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) che rivelavano che la leadership dell’organizzazione aveva attivamente manomesso le indagini su un presunto attacco di gas di cloro a Douma, in Siria nel 2018 per sostenere la narrativa del governo degli Stati Uniti sull’accusa, ma i mass media hanno dato copertura 0 . Un giornalista del Newsweek si è dimesso dal suo incarico durante questo scandaloso blackout e ha pubblicato le email dei suoi editori che gli proibivano di coprire la storia sulla base del fatto che nessun altro importante media ne aveva parlato.

Non commettere errori, questo è sicuramente un fenomeno nuovo. Se non mi credi, confronta il blackout su queste storie con la copertura mediatica sulle rivelazioni di WikiLeaks di pochi anni prima. La stampa ha apprezzato con entusiasmo le pubblicazioni del 2016 delle e-mail del Partito Democratico e ha collaborato attivamente con WikiLeaks nella pubblicazione delle fughe di notizie di Chelsea Manning nel 2010. Anche le più recenti fughe di notizie su Vault 7 pubblicate nel 2017 hanno ricevuto molta copertura mediatica.

Eppure ora ogni storia relativa a WikiLeaks che è scomoda per l’impero centralizzato degli Stati Uniti è accuratamente tenuta fuori dall’attenzione principale, con un’uniformità e una coerenza stridenti che non abbiamo mai sperimentato prima.

Abbiamo anche colto un forte sentore di questa nuova tendenza nel blackout quasi totale sulla sorpresa di Hunter Biden di ottobre dello scorso anno, che è diventato mainstream solo perché avrebbe ne beneficiato una delle due principali fazioni politiche americane. Quando pubblicammo la storia del figlio di Joe Biden su Database Italia, tutti gridarono alla “Fake News” finchè il New York Post ha pubblicato per la prima volta la storia, abbiamo visto personaggi dei media mainstream spiegarsi pubblicamente l’un l’altro perché andava bene non coprire la notizia con ragionamenti che stridevano come le unghie su una lavagna, da è una perdita di tempo a è semplicemente troppo dannatamente complicato fino a non è nostro compito ricercare queste cose per il famigerato Washington Post “Dobbiamo trattare le fughe di notizie di Hunter Biden come se fossero un’operazione di intelligence straniera, anche se probabilmente non lo sono”.

Chiunque abbia osato pubblicizzare le fughe di notizie da qualche parte vicino alla principale camera di risonanza liberale è stato schiacciato alla sottomissione dal branco , e senza alcuna ragione legittima è stata trattata come una completa non-storia nel migliore dei casi e una sinistra operazione russa nel peggiore dei casi. E poi, ecco, nell’aprile di quest’anno Hunter Biden ha riconosciuto che le perdite potrebbero benissimo provenire dal suo laptop, e non da qualche psyop GRU.

E penso che l’intero calvario ci dia alcune risposte in questa nuova inquietante dinamica di blackout completi sulle principali notizie. L’anno scorso Stephen L Miller di The Spectator ha descritto come si sia formato il consenso tra la stampa mainstream dopo la perdita di Clinton nel 2016 secondo cui è loro dovere morale essere acritici nei confronti dell’avversario di Trump e sopprimere qualsiasi notizia che potrebbe avvantaggiarli.

“Da quasi quattro anni ormai, i giornalisti hanno svergognato i loro colleghi e se stessi, scrive Miller. “Coloro che hanno diligentemente riferito sull’inopportuna indagine federale sul server privato di Hillary Clinton e sulla fuoriuscita di informazioni riservate sono stati cacciati e allontanati dal tavolo dei giornalisti. Concentrarsi così tanto su quello che all’epoca era uno scandalo considerevole, è stato liquidato da molti nei media come un errore grossolano. Credono che i loro amici e colleghi abbiano contribuito a mettere Trump alla Casa Bianca concentrandosi su uno scandalo di Clinton quando avrebbero dovuto evidenziare le debolezze di Trump. È un errore che nessun giornalista vuole ripetere»