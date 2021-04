Lory Del Santo a Un giorno da pecora: “Non ho mai tradito Eric Clapton” ma al Gf disse di sì

Lory Del Santo grande protagonista a “Un giorno da pecora”, la trasmissione di Rai Radio 1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. La ex soubrette e regista del cult trash “The Lady” ha raccontato ancora una volta il suo passato e la sua storia con Eric Clapton: “Non l’ho mai tradito ma lui sì”.

Lory Del Santo tradì Eric Clapton con George Harrison

In realtà, Lory Del Santo aveva confessato al Grande Fratello nel 2018 di aver tradito il cantante con George Harrison. Successe in Giappone:

Eravamo a Hiroshima. Quella sera Eric aveva fatto una cena della band, c’era anche George Harrison perché facevano una serie di concerti insieme in Giappone. E Eric non mi ha invitato, ti rendi conto? Ero in Giappone, non a casa mia! E non è che potevo mettermi a cercare in giro dei giapponesi da conoscere. Ero nella mia stanza da sola alle dieci da sera, non avevo neanche cenato. Ero tristissima, quasi piangente. Driiin, squilla il telefono. Ho detto, sarà la concierge. E invece, rispondo e sento: “Hello, It’s George!”.

Le parole di Lory Del Santo

Lory Del Santo ha raccontato tutti i dettagli di una relazione che Eric Clapton aveva avuto all’epoca in cui i due sono stati legati. Si trattava infatti di Naomi Campbell: “Una volta dovevo andare ad un concerto di Eric a Londra ma lui non voleva. Così mi feci invitare un’altra persona, amica di Elton John, che suonava con Clapton, e andai a vedere il live con un altro pass. Quando arrivai nel locale vidi Naomi Campbell che usciva dal suo camerino: ci rimasi molto male. Per fortuna so che la cosa è durata una sola volta e che a lei non è piaciuto”. Come fa a saperlo?, chiedono Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. La risposta: “Una persona che conosceva entrambi mi disse che la cosa non le era piaciuta, tanto che l’aveva definito ‘too boring’, troppo noioso”. Lory Del Santo ha dichiarato poi che a Eric non disse mai niente: “Io non l’ho mai tradito comunque”.

La storia con Eric Clapton

Lory Del Santo ed Eric Clapton si conobbero nel 1985. All’epoca il chitarrista era sposato con Pattie Boyd. Lui dedicò a Lory Del Santo la canzone “Lady of Verona”. Il 21 agosto 1986 dalla loro unione nacque Conor Loren Clapton, tragicamente morto il 20 marzo 1991 dopo essere caduto dal 53esimo piano del Galeria di New York. Il bimbo precipitò nel vuoto sotto gli occhi della governante che lo vide attraversare una porta finestra lasciata aperta da un addetto delle pulizie dell’edificio. Al piccolo Conor, Eric Clapton ha dedicato la canzone “Tears of Heaven”.