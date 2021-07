lory-del-santo:-“abbiamo-passato-la-notte-insieme”,-il-gossip-su-ex-calciatore

Lory Del Santo torna a parlare del flirt con Roberto Mancini: “Abbiamo passato la notte insieme”

Oggi Lory Del Santo ha rilasciato una lunga intervista a Armando Sanchez sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000. E in questa circostanza è tornata a parlare del suo flirt con il CT della Nazionale Roberto Mancini. Cosa ha detto? La popolare showgirl ha rivelato che tanti anni fa ha passato la notte con quest’ultimo nel periodo in cui giocava alla Sampdoria:

“Ero stata invitata a una festa dove c’erano Roberto Mancini e Gianluca Vialli…Avevo attratto le loro attenzioni, ma ho scelto il primo mi ha disastrato di essere molto posato…”

Lory Del Santo ha poi dichiarato di non aver scelto in quella occasione Gianluca Vialli perchè ha trovato il suo modo di fare un po’ troppo destabilizzante per i suoi gusti.

Lory Del Santo sulla notte passata con Roberto Mancini: “Ecco com’era la nostra camera”

Armando Sanchez per Novella 2000 ha poi domandato a Lory Del Santo se Gianluca Vialli c’era rimasto male a non essere scelto per passare la notte insieme. E a questo punto la popolare showgirl, sempre al centro del gossip dopo le sue recenti dichiarazioni rilasciate alla trasmissione radiofonica I Lunatici, ha risposto di no asserendo che addirittura Vialli li ha anche accompagnati in camera augurando loro di passare una buona notte. Lory Del Santo ha poi dato qualche informazione in più sulla camera da letto in cui ha passato la notte insieme a Roberto Mancini: “Aveva un letto matrimoniale, non era molto lussuosa, ma sufficiente per la notte…”

Marco Cucolo e Lory Del Santo insieme. Lei: “Quest’anno festeggiamo 9 anni d’amore”

Successivamente il giornalista Armando Sanchez per Novella 2000 ha domandato a Lory Del Santo come procedono le cose con il suo fidanzato Marco Cucolo. E l’opinionista di Barbara d’Urso ha dichiarato che le cose non potrebbero andare meglio ricordando a tutti che quest’anno festeggeranno 9 anni di relazione: “Lui è fedele e continuativo…Compie delle scelte e mantiene i propositi…”