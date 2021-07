lory-del-santo,-confessione-clamorosa:-“abbiamo-trascorso-la-notte-insieme”

Lory Del Santo si lascia andare a qualche retroscena della sua vita, un particolare inedito sta facendo il giro del web, di cosa si tratta?

Lory Del Santo è una donna molto conosciuta dal pubblico italiano che ha fatto parlare più volte di lei a causa dei tanti gossip sul suo conto e alcuni particolari della sua vita.

In questi giorni ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 dove ha rivelato alcuni dettagli del suo passato, la donna ha avuto una relazione con un uomo molto noto soprattutto in questo momento. Di chi si tratta?

Lory Del Santo: tutta la notte insieme a lui, da non crederci

La showgirl italiana ha confessato qualcosa di sorprendente. A quanto pare, secondo quanto riporta il giornale, Lory Del Santo avrebbe avuto una relazione con un ex calciatore.

Stiamo parlando di Roberto Mancini, attuale allenatore della Nazionale. Così la donna ha raccontato che

Ero stata invitata a una festa dove c’erano Roberto Mancini e Gianluca Vialli…Avevo attratto le loro attenzioni, ma ho scelto il primo mi ha disastrato di essere molto posato…

Poi il dettaglio più intimo

Aveva un letto matrimoniale, non era molto lussuosa, ma sufficiente per la notte…

Sembra quindi che Lory Del Santo abbia passato una notte insieme all’ex calciatore in una camera di albergo dopo averlo conosciuto ad un evento. Non ha riportato ulteriori particolari, ma il suo racconto basta per scatenare rumors e voci.

Intanto la sua storia d’amore con Marco Cucolo continua e quest’anno la coppia festeggia nove anni di fidanzamento.

I due stanno vivendo una bellissima storia d’amore e le cose non potrebbero andare meglio. Almeno questo è quello che ha rivelato la showgirl che sembra molto innamorata del suo uomo e ha tutto quello che desidera. La Del Santo non vede l’ora di tornare a parlare in qualche salotto televisivo e a dire la sua.