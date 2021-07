lory-del-santo,-flirt-con-roberto-mancini.-alessi-conferma:-“notte-magica”

Scritto da Roberta Bosso , il Luglio 4, 2021 , in Gossip

Lory Del Santo invaghita di Roberto Mancini, Alessi: “Ha avuto una notte magica”

Negli ultimi giorni, Lory Del Santo, è finita al centro del gossip dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni sul CT della Nazionale Roberto Mancini. La showgirl ha rivelato di aver vissuto con Mancini una notte di passione quando lui giocava ancora nella Sampdoria. Nonostante tra i due il flirt non si sia concretizzato in una relazione, Lory Del Santo, ha mantenuto un bel ricordo della notte trascorsa con il CT della Nazionale. Roberto Alessi, direttore di Novella2000, nella sua rubrica Up&Down, si è espresso in merito alla storia raccontata da Lory Del Santo, affermando con un pizzico di ironia: “Ha avuto una notte magica”.

Lory Del Santo e la notte con Mancini, Roberto Alessi ironizza: “Una promozione su tutto il campo”

Roberto Alessi, nella sua rubrica ha dedicato uno spazio a Lory Del Santo, dopo le rivelazioni che quest’ultima ha fatto in merito ad una notte di passione che avrebbe trascorso con il CT della Nazionale Roberto Mancini. La showgirl ha raccontato di aver trascorso momenti piacevoli con lo sportivo, che anche se per breve tempo le ha trasmesso dolcezza e sicurezza, tessendone le lodi, al punto che Roberto Alessi esclama: “Insomma una promozione su tutto il campo”.

Roberto Alessi sulla rivelazione di Lory Del Santo: “Corrisponde ai racconti di altre signore”

Lory Del Santo, nel parlare della notte trascorsa con Roberto Mancini, non ha mancato di tessere le lodi del CT della Nazionale. La showgirl ha raccontato che nonostante avesse avuto la possibilità di scegliere tra lui e Gianluca Vialli, scartò quest’ultimo per il suo aspetto da playboy, e scelse Roberto Mancini. Lory Del Santo ha elencato le tante qualità possedute dal CT della Nazionale, sottolineando il fatto che abbia un mondo interiore molto particolare. Roberto Alessi, che di recente ha parlato di Gianni Sperti, in merito alle doti che Lory Del Santo ha rivelato di Roberto Mancini afferma: “Corrisponde anche ai racconti di altre signore”.