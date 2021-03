Lory Del Santo ha perso tre figli non due | Silenzio durato anni

Lory Del Santo, all’anagrafe Loredana, è un attrice e una showgirl italiana. Qualche tempo fa in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’ ha rivelato quello che quasi nessuno sapeva: ha perso tre figli e non due.

Lory Del Santo, il dolore di una madre

Lory Del Santo ha avuto una vita costellata di successi televisivi ma anche segnata dal dolore di abusi e dal dolore della perdita dei suoi figli. L’ultimo, il suicidio del figlio, Loren.

Tutti ricorderanno la morte del suo primo figlio Conor, avuto dall’amore con il cantante e chitarrista Eric Clapton. Il 20 marzo del 1991 la showgirl si trovava in un appartamento a New York con il figlioletto di quattro anni che all’improvviso volò giù dal 53esimo piano del grattacielo, lasciando i genitori distrutti dal dolore. Successivamente alla tragedia nel 1992 il cantante gli dedicò una canzone che fece commuovere il mondo ‘Tears in Heaven‘.

Da quel momento in poi la donna ha portato nel suo cuore questo dramma indicibile non parlandone quasi più e allontanandosi il più possibile dal mondo esterno.

Rompe il silenzio: “Ho perso un altro figlio”

Al settimanale ‘Nuovo‘ di qualche tempo fa ha fatto una rivelazione che non tutti sapevano ed ha spiazzato il pubblico. Prima della nascita di Loren c’è stato un altro bimbo morto a pochi mesi.

Dopo anni la Del Santo ha rotto il silenzio e ha tirato fuori quel macigno che opprimeva il suo animo. La dichiarazione, unica al riguardo, è stata: “Oltre alla tragedia del mio adorato Conor, ho perso un altro figlio, morto a sei mesi dalla nascita”. Il suo secondo genito è morto ad appena sei mesi per cause non specificate ed è stato concepito insieme al tennista Richard Krajicek dopo la morte del primo figlio.

Il suicidio di Loren

Lory ha dovuto affrontare un altro tremendo lutto nella sua vita, quella del suicidio del suo ultimo figlio Loren a soli 19 anni. Il ragazzo soffriva a quanto pare di un disturbo dissociativo della personalità che l’ha portato a togliersi la vita.

In un’intervista a ‘Domenica Live’ l’attrice ha raccontato come questa malattia se lo fosse portato via senza dare avvisaglie o segnali di malessere: “Uno si immagina che una persona depressa sia triste, lui non era così. Non aveva mai desideri non realizzati. Aveva una malattia diabolica. Ho perso ore a pensare a come avevo fatto a non accorgermi di quanto stava accadendo. Non me ne ero accorta io, non se ne era accorto Devin e non se ne era accorto il suo migliore amico.” (Continua sotto la foto)

Inoltre il figlio Devin, legatissimo al fratello Loren, ha vissuto tutto il dramma insieme alla madre, che ha confessato: “Si sentiva responsabile di Loren e ha vissuto il suo dolore in silenzio. Quando ha saputo della morte del fratello, ha detto ad un amico ‘Spero che mia mamma ce la faccia’”.

