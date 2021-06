lory-del-santo,-la-piccante-confessione-in-amore:-“incredibile-ha-scelto-lui”

La showgirl Lory del Santo ha fatto una piccante confessione che riguarda una sua relazione passata: ecco il nome della persona famosa con cui è stata.

Lory Del Santo (Foto da Instagram)

Lory Del Santo è una showgirl italiana, salita alla ribalta sul finire degli anni settanta. In quel periodo, ha girato tanti film in qualità di attrice. Successivamente, negli anni ottanta, ha partecipato a Drive In, storico programma di Italia 1, che le ha dato la popolarità definitiva.

Con l’inizio degli anni novanta, l’attrice è completamente sparita dalla scene. Infatti, fino agli inizi degli anni 2000, non ha più girato film o partecipato a programmi televisivi. Risale improvvisamente alla ribalta nel 2005, quando partecipa a vince la terza edizione dell’Isola dei Famosi.

In seguito comincia a partecipare costantemente a programmi televisivi in qualità di opinionista, come ad esempio: Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque, Domenica Live e CR4 – La repubblica delle donne. Nel 2014 crea e gira da regista The Lady, serie web che avrà un ottimo successo.

LEGGI ANCHE —–> Cecilia Rodriguez non fa nomi e cognomi: la gaffe in diretta fa infuriare i fan

Lory Del Santo, ecco con chi è stata sorprendentemente in passato.

Lory Del Santo, nel corso della sua vita, ha avuto tante storie d’amore, però non si è mai sposata, infatti è completamente contraria al matrimonio, come dichiarato più volte. È stata sempre al c’entro del gossip, anche perché lei non si è mai fatta problemi a confessare le sue storie, anche quelle più segrete.

Recentemente ha confessato che molti anni fa, probabilmente negli anni novanta, ha conosciuto ad una cena Gianluca Vialli e Roberto Mancini, rispettivamente capo delegazione della nazionale italiana e allenatore della nazionale italiana. I due, ai tempi, giocavano entrambi nella Sampdoria e sono tutt’ora grandi amici.

Leggi anche –> Rosalinda Cannavò scoppia in lacrime per Andrea Zenga: “Non me lo aspettavo”

A fine cena, praticamente, Lory Del Santo, si ritrovò a decidere con chi passare la notte tra i due giocatori. Alla fine, scelse l’attuale allenatore della nazionale italiana: