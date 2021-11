Lory Del Santo senza freni su Barbara d’Urso “E’ stata ridimensionata in Mediaset? Meglio così perché lei è …”

Barbara D’Urso, che fino all’anno scorso era onnipresente, ora la si vede solo alla conduzione di Pomeriggio 5, peraltro fortemente ridimensionato in termini di durata. La differenza, rispetto all’anno scorso, quando conduceva Pomeriggio 5 con una durata maggiore, Domenica Live per tutta la domenica pomeriggio e in serata sempre di domenica, Live non è la D’Urso, si avverte. C’è chi avrebbe continuato a volerla vedere in tv così tanto e chi, invece, ha apprezzato che la si veda poco. Tra le persone che hanno detto la loro su questo argomento c’è Lory Del Santo. Vediamo cosa ha detto l’attrice e regista.

Lory Del Santo: “Barbara D’Urso è stata ridimensionata in Tv? E’ giusto così”

Lory Del Santo ha rilasciato una lunga intervista al periodico Mio in occasione della quale ha detto la sua sul ridimensionamento di Barbara D’Urso in tv: “ E’ giusto così, perché c’era solo lei. Un po’ di vacanza e relax le faranno bene, vederla in tv tutti i giorni era troppo”.

E poi la Del Santo ha aggiunto: “Una bravissima conduttrice e una persona umana ed empatica”.

E anche: “E’ una bravissima conduttrice, una persona che, se interessata al personaggio, sa essere umana ed empatica oltre che divertente”.

Poi Lory Del Santo ha detto che l’amicizia in televisione: “Esiste, ma non per me … esiste, ma io non sono una che fa molto amicizia in questo mondo. Sono solitaria”.

Alex Belli nella casa del Grande fratello vip dice la sua sulle ospitate da Barbara D’Urso: “Qualche volta andavo controvoglia”

Alex Belli, qualche giorno fa, ha raccontato ai suoi coinquilini qualcosa sulle ospitate che faceva da Barbara D’Urso: “Sono un artista e vorrei raccontare altro. Rido, scherzo con te, con David, facciamo spettacoli, raccontiamo storie e invece si parla sempre di cose diverse. Non è il mio gioco e non mi piace, non sono io questa roba qui. Mi spiace non avere risposte per te Sole, ma non so perché Delia abbia fatto quelle scene, non ci dormo la notte. A me del GF non me ne frega nulla. Dal punto di vista lavorativo mi interessa e da quello umano, ma questi cespugli qui non sono di mio interesse. Faccio miriadi di cose 24 ore su 24. Mi incastrano ogni volta, all’Isola mi hanno incastrato su sta roba, ovunque. Per me è una maledizione questa. Tutte le volte che faccio un cavolo di programma esce sta roba qui”.

E poi: “Andavo da Barbara d’Urso a fare tante puntate su sta roba qui. Tutte le volte sai come andavo nei suoi show? A mala voglia! Sì, perché non me ne fregava un cazz* di raccontare quella roba lì. Giuro non mi andava di parlare di quello. E poi tutti i siti che riportavano e scrivevano Alex Belli qui, lì, su, giù, a destra e sinistra. Mi facevo scorrere la m***a e lasciavo scivolare tutto. Le soap opera le ho già girate e più di una, vere non fasulle. Fosse per me non avrei parlato di queste cose né da Barbara, né a L’Isola, né qui. Purtroppo non c’entro, sono dinamiche esterne che si creano, adesso non ho potere, viene tutto da fuori e non da qui. Vengo messo in dubbio come persona e artista”.