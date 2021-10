lory-del-santo-senza-freni-“tanti-vorrebbero-…”

Lory Del Santo la conosciamo tutti per essere una nota attrice e showgirl italiana, nonché una delle principali icone della televisione del nostro paese. Sicuramente la sua vita è stata letteralmente travolta da due eventi drammatici, ovvero la morte di due figli. Ad ogni modo però, Lory ha sempre dimostrato di essere una donna piuttosto forte e dal grande temperamento. Si è sempre rialzata ed ha combattuto contro questo destino piuttosto crudele. Lei è una donna che conosce bene la sofferenza e da questa però ha sempre trovato la forza di reagire e di andare avanti. Sicuramente ci sono stati dei momenti in cui ha ceduto, ma senza cadere mai fino in fondo. Abuso di alcol e di medicinali per la showgirl? A distanza di tanto tempo adesso, Lory Del Santo ho voluto parlare di questo e fare delle rivelazioni piuttosto importanti.

Lory Del Santo, la showgirl ha fatto abuso di alcol e farmaci?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che a distanza di tanti anni Lory Del Santo abbia voluto parlare e rivelare che cosa è accaduto nel corso della sua vita. Si è tanto parlato di un momento piuttosto difficile per la vita di Lory Del Santo, un momento in cui sicuramente avrebbe potuto incappare in tunnel molto pericolosi, dai quali sarebbe stato davvero difficile uscire. Stiamo parlando dell’alcol, della droga e abuso dei farmaci.

La confessione dell’attrice

“E’ difficile portare a termine un percorso senza incappare in facili tentazioni che la vita ti mostra e che porterebbero sulla cattiva strada. Alcool, medicinali, ecc. sono cose che ho sempre evitato. Volevo farmi notare e lavorare nello spettacolo, i miei desideri si sono tutti avverati”. Poi nel corso dell’intervista pare che la showgirl abbia anche parlato dei rimorsi e le sue parole anche in questo caso sono state davvero molto importanti. “Magari tanti vorrebbero cambiare qualcosa della propria vita, ma il rimorso uccide: quando in mezzo c’è un se c’è sempre un dolore. Io sono soddisfatta e non cambierei niente”. Questo quanto dichiarato ancora dall’ex concorrente del Grande fratello vip.

Breve periodo in carcere, qualcuno ha provato ad ucciderla

Ad ogni modo, sono davvero in pochi a sapere che Lory Del Santo ha trascorso un breve periodo in carcere e che qualcuno avrebbe addirittura tentato di toglierle la vita. Questa la confessione choc della conduttrice che ha lasciato davvero tutti senza parole. “E’ stato assurdo…Ero innocente, sono rimasta dentro per 10 giorni e hanno anche tentato di uccidermi”.

