lory-del-santo-torna-sul-flirt-con-mancini:-“indimenticabile”,-nuove-confidenze

Lory Del Santo senza filtri su Roberto Mancini: “E’ stato incredibile e passionale”

Si sa: Lory Del Santo ha avuto flirt con uomini importanti, famosi, tra cui anche l’allenatore della Nazionale Italiana di Calcio (Campione d’Europa) Roberto Mancini. Come ha confessato lei stessa in un’interessante intervista al settimanale DiPiù Tv, negli anni ‘80 conobbe sia Roberto Mancini sia Gianluca Vialli (che all’epoca militavano insieme nella Sampdoria) a una cena dagli Agnelli:

“E’ stato incredibile e passionale. Ci siamo stretti e abbiamo anche dormito insieme abbracciati”.

Roberto Mancini e la notte di passione con Lory Del Santo. Lei: “Gli ho dato la mano e…”

Ebbene sì, Lory Del Santo ha sganciato la bomba: ha avuto una notte di passione con Roberto Mancini. Lo ha confessato lei stessa al settimanale DiPiù Tv alla giornalista Raffaella Ponzo: “A quella cena gli ho dato la mano e siamo andati via. Mi ha portato nella sua stanza e subito ci siamo scambiati un bacio”. E poi cos’è successo tra Lory Del Santo e Roberto Mancini? Hanno passato una notte insieme indimenticabile per entrambi. Lei non ha avuto mai paura di vivere la passione con tutta se stessa, anche sapendo che non ci sarebbe stato un futuro.

Lory Del Santo racconta: “Ho rivisto Roberto Mancini e mi ha detto che ero bellissima”

Dopo quella notte indimenticabile Lory Del Santo e Roberto Mancini si sono persi di vita, e, come ha raccontato lei, si sono rivisti a Milano qualche anno a teatro a vedere Gianfranco Jannuzzo. Si sono incontrati nei camerini e in quell’occasione Roberto Mancini le ha detto: “Sei sempre bellissima”, prima di darle un bacio sulla guancia. In quel gesto Lory Del Santo ha ritrovato la dolcezza di quella notte di passione di tanti anni fa trascorsa insieme a lui.

