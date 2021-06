lory-del-santo-vuota-il-sacco:-“quella-notte-con-mancini,-potevo-scegliere-tra-lui-e-vialli”

Lory e Roberto

Lory Del Santo parla della sua vita sentimentale

Recentemente l’ex gieffina Lory Del Santo ha reso noti dei clamorosi retroscena di una notte di passione trascorsa con il l’allenatore della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini.

Tutto sarebbe partito durante una cena, quando l’ex giocatore della Lazio avrebbe corteggiato con insistenza la regista e produttrice di The Lady. Lui all’epoca giocava nella Sampdoria, e oltre al ct ha ricevuto delle avances da Gianluca Vialli. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato l’ex volto di Drive In.

L’ex gieffina parla del flirt avuto con il ct Roberto Mancini

In una recente intervista Lory Del Santo ha confidato che all’epoca ha optato per passare una notte di passione con il ct della Nazionale Roberto Mancini e ha anche svelato particolari e retroscena inediti di quella serata. “Avevo due possibilità. Potevo scegliere tra lui e Vialli. Sapevo che era solo per una volta. Ero capitata per caso ad una cena, non mi ricordo neanche chi mi avesse invitato. Era finita tardi, non sapevo dove andare a dormire, quindi ero rimasta in questo posto”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Poi quest’ultima ha continuato così: “Avevo capito che tutti e due erano interessati a me, dovevo scegliere con chi dormire, poi la mattina sarei partita”, ha dichiarato Lory Del Santo, e ancora: “Ho scelto Mancini anche se Vialli era bellissimo, ma mi sembrava più playboy. Mancini mi sembrava più dolce, forse ho scelto l’uomo della sicurezza. Si è dimostrato un uomo di una dolcezza incredibile. Ha un suo mondo interiore particolare”.

Lory Del Santo e il rapporto con gli uomini

Nel corso della lunga intervista Lory Del santo non ha parlato solo di amori e flirt ma anche di avvenimento scioccanti che sono accaduti nella sua vita. La produttrice di The Lady ha riferito che alcuni uomini le avrebbero promesso dei soldi per far finta di essere a loro legata sentimentalmente.

“Ci sono stati uomini che mi hanno offerto uno stipendio mensile per essere la loro fidanzata. Mi hanno detto se tu stai con me ogni mese ti do tot. Delle cifre enormi, che mi avrebbero sistemato per un po’ di tempo. Ma non ce l’ho fatta. Alcuni ci hanno provato a stare con me per avere visibilità e ci sono anche riusciti”, ha confessato l’attrice veneta.