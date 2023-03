Loteria Federal: dono de bilhete premiado retira R$ 500 mil em São Carlos, diz Caixa

Aposta levou o primeiro prêmio do sorteio de sábado (4). Veja os outros ganhadores. Lotérica Skina da Sorte em São Carlos

Google Street View/Reprodução

O dono do bilhete de São Carlos (SP) que faturou o 1º prêmio de R$ 500 mil no sorteio da Loteria Federal, no sábado (4), retirou o prêmio nesta terça-feira (7), segundo a assessoria da Caixa Econômica Federal.

Com o número 007118, ele foi comprado na Lotérica Skina da Sorte, no Centro.

Veja os bilhetes ganhadores:

1º 007118 São Carlos (SP) – R$ 500.000,00

2º 035942 Rafard (SP)- R$ 27.000,00

3º 021105 Fortaleza (CE) – R$ 24.000,00

4º 098477 Guarulhos (SP) – R$ 19.000,00

5º 002767 Goiania (GO) – R$ 18.329,00

Como é a Loteria Federal?

Basta escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Você ganha acertando:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;

Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;

A unidade do primeiro prêmio.

