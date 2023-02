Lotérica de Piracicaba tem ‘maré de sorte’ com dois prêmios de loteria milionários em 1 semana

Apostas feitas na terça-feira (7) e quarta-feira (8) levaram os prêmios da MegaSena, com mais de R$ 76 milhões, e na Lotofácil, de R$ 1,3 milhão. Mega-Sena e Lotofácil: lotérica de Piracicaba tem duas apostas vencedoras na mesma semana

Uma lotérica de Piracicaba (SP) foi a responsável pelos jogos na loteria de dois novos milionários da cidade, na mesma semana. O “endereço da sorte” fica na Avenida Dois Córregos e se chama Lotérica Ideal.

Na terça-feira (7), um morador foi premiado com R$ 1.390.055,21 na Lotofácil. No dia seguinte, quarta-feira (8), outro sortudo levou metade do prêmio da Mega-Sena, R$ 76.403.943,65. Nos dois casos, os ganhadores fizeram apostas simples, com a quantidade mínima de números.

A Lotérica Ideal existe há cerca de 30 anos e já tinha tido outros ganhadores durante esse tempo, mas dois na mesma semana é novidade, segundo a proprietária Luciana Furlan. Nos dois casos, as apostas foram simples.

Segundo ela, não é possível saber a identidade do sortudo ou sortuda. “Só se ele for muito bonzinho e vier dar um prêmio para as meninas [atendentes]”, brincou.

“Já tem gente escrevendo para mim, pedindo para fazer apostas da Mais Milionária para sábado, que está pairando aqui a sorte”, contou.

Diante da “maré de sorte” da lotérica, na manhã desta quinta-feira (9) vários moradores foram fazer apostas para, quem sabe, também se tornarem milionários.

Lotérica de Piracicaba tem duas apostas vencedoras na mesma semana

Giuliano Tamura/EPTV

É o caso de Alvaro Negretti, aposentado e com 94 anos, mas não perde as esperanças de ganhar. “Sempre que eu posso fazer o joguinho eu faço.”

Na expectativa de ser o próximo milionário, o aposentado Nelson Vitor Souza também foi fazer a “fezinha”. “Deu a Lotofácil, agora dá a Mega… Levantar a mão para o céu, agradecer a Deus e vir jogar direto aqui. É uma das melhores da cidade”, afirmou.

Para apostar na loteria

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Entenda como funciona a Mega-Sena e qual a probabilidade de ganhar o prêmio

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso da Mega-Sena varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

VÍDEOS: tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Mata