Lotofácil: aposta de Porto Velho fatura prêmio de R$ 1,5 milhão

O valor total do prêmio é de R$1.566.871,70. Novo milionário acertou sozinho os 15 números em uma aposta simples. Apostador de Porto Velho acertou sozinho as 15 dezenas sorteadas

Ana Marin/g1

A cidade de Porto Velho (RO) tem um novo milionário. É que uma aposta da Lotofácil, sorteada no último sábado (18), saiu para um único apostador e rendeu um prêmio de R$ R$1.566.871,70.

O novo milionário acertou sozinho os 15 números em uma aposta simples. O sorteio de número 2744 teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07- 08 – 09 – 11 – 12 – 15 – 20 – 21- 23- 25.

O novo milionário de Porto Velho acertou sozinho os 15 números em uma aposta simples

Reprodução

Também foi divulgado pela Caixa que:

Outras 167 apostas embolsaram R$ 1.967,29 com 14 acertos;

8.814 apostas levaram R$ 25, com 13 acertos;

103.380 apostas ganharam R$ 10, com 12 acertos; e

636.982 apostas conseguiram R$ 5, com 11 acertos.

Rondônia pé quente 🍀

Vário moradores de Rondônia foram premiados na Lotofácil só em 2023. Entre eles, um em Cacoal premiado em R$ 266.309,56.

Em Vilhena também tem sortudos, dia 10 de janeiro, um apostador da cidade acertou os 15 números do jogo e faturou R$ 1,2 milhão.

Como apostar

Na Lotofácil é possível marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A premiação é distribuída para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da “Surpresinha”, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da “Teimosinha”.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Os sorteios são realizados de segunda a sábado, sempre às 20h.

valipomponi