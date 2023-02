Lotofácil: apostas de Mococa, Araraquara e São João acertam 14 dezenas e ganham R$ 1,4 mil

O prêmio principal, que é de R$ 3,9 milhões, saiu para Marília. Próximo sorteio é neste sábado. Resultado da Lotofácil: apostas de Araraquara, Mococa e São João da Boa Vista acertam 14 dezenas e ganham R$ 1,4 mil

Ana Marin/g1

Duas apostas simples, de Araraquara e São João da Boa Vista, e um bolão, de Mococa (SP), acertaram 14 dos 15 números apostados no concurso 2.737 da Lotofácil, sorteado na sexta-feira (10), e faturaram R$ 1,4 mil cada.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta de Araraquara foi feita na Lotérica 13 da Sorte; a de São João da Boa Vista, na Evolução Loterias, e a de Mococa, na Lotérica Trevo da Sorte.

As dezenas sorteadas foram: 03 – 04 – 05 – 07 – 09 – 10 – 11 – 16 – 17 – 18- 19 – 20 – 23 – 24 – 25.

O prêmio principal, que é de R$ 3,9 milhões, saiu para Marília (SP). O próximo sorteio será neste sábado (11). O prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão.

