Lotofácil: duas apostas do RS ganham R$ 268 mil cada

As cinco apostas vencedoras foram feitas em Porto Alegre e Cerro Grande do Sul, na Região Sul do estado, além de Goiânia (GO), Lagoa Santa (MG) e Capão Bonito (SP). Bilhetes da LotoFácil

Foto: Marcelo Brandt/g1

Duas apostas do Rio Grande do Sul acertaram as 15 dezenas da LotoFácil e ganharam, cada uma, R$ 268.049,65. Além das duas apostas do estado, outras três dividiram o prêmio do concurso 2.769.

Os números sorteados da LotoFácil nesta quarta (22) foram:

01 – 02 – 03 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 16 – 17 – 18 – 21 – 24 – 25

Três meses depois, lotérica de Canguçu volta a vender bilhete premiado da Lotofácil

As cinco apostas vencedoras foram feitas em Porto Alegre e Cerro Grande do Sul, na região sul do estado, além de Goiânia (GO), Lagoa Santa (MG) e Capão Bonito (SP).

Mega-Sena: veja lista dos estados mais ‘sortudos’ da história do prêmio

Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 63 milhões

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado nesta quinta (23), é de R$ 5 milhões.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Rienzo