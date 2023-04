Lotofácil sai para a Baixada Santista, que chega à marca de R$ 394,2 milhões em prêmios em um ano; confira a lista

Aposta vencedora de Peruíbe vai receber R$ 550.881,99. O mesmo prêmio será pago a outros seis sortudos ou sortudas que acertaram os 15 números do concurso 2778. Números sorteados na Lotofácil do concurso 2778

Reprodução

Um apostador de Peruíbe, no litoral de São Paulo, acertou os 15 números do concurso 2778 da Lotofácil e manteve a maré de sorte na Baixada Santista. Entre março de 2022 e janeiro deste ano, a Loteria da Caixa entregou R$ 393.738.656 em prêmios a jogadores da região. Dessa vez, o sortudo ou sortuda vai levar R$ 550.881,99.

Além do ganhador do litoral de SP, outros seis apostadores acertaram os números sorteados na noite de sábado (1) e vão receber o mesmo prêmio.

Números sorteados:

01– 04- 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 22 – 25.

As outras apostas premiadas foram feitas em Machado (MG), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Dom Aquino (MT), Jundiaí (SP) e São Paulo (SP).

Loteria entregou R$ 394,2 milhões em prêmios entre março de 2022 e março de 2023 à apostadores da Baixada Santista

Arquivo A Tribuna

Muitos ‘sortudos’

A ‘maré de sorte’ na Baixada Santista que deixou diversos milionários na região ao longo de 2022 pelo visto permanece na região. A soma dos prêmios, já com os resultados dos sorteios de 2023, chega a impressionantes R$ 394.289.537,99, quase R$ 400 milhões.

O litoral de São Paulo virou uma espécie de ‘Capital Nacional das loterias’. De março até dezembro foram distribuídos R$ 285.334.662,74 em prêmios da Caixa Econômica Federal. Em janeiro, na Mega da Virada, mais um apostador de Santos levou R$ 108.393.993,26.

Histórico

19 de março de 2022: R$ 94.690.936,18 para uma aposta na Mega-Sena. Jogo feito em Mongaguá

2 de abril de 2022: R$ 122.627.171,80 em um bolão da Mega-Sena em Santos

28 de maio de 2022: R$ 392.567,53 para uma aposta feita em Santos na +Milionária

30 de maio de 2022: R$ 718.802,08 para uma aposta da Lotofácil feita em Santos

15 de agosto de 2022: R$ 1.183.110,65 em uma aposta da Lotofácil feita em São Vicente

9 de novembro de 2022: R$ 64.250.536,10 para uma aposta feita em Guarujá na Mega-Sena

12 de outubro de 2022: R$ 1.350.000 em um bilhete de Santos premiado na Loteria Federal

10 de dezembro de 2022: R$ 131.538,4 apostadores de Santos e de Guarujá levam R$ 65.769,20 cada ao acertar a Quina

1 de janeiro de 2023: R$ 108.393.993,26 para um apostador de Santos que acertou a Mega da Virada

1 de abril de 2023: R$ 550.881,99 em uma aposta da Lotofácil

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Ufficio Stampa