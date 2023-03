Lotta ai barbari che avvelenano i cani in città

Bologna, 14 marzo 2023 – Segnalo che nel quartiere Mazzini a Bologna (via Leandro Alberti, via Savioli e via Albertazzi) è da giorni che vengono rinvenute polpette avvelenate che stanno pian piano sterminando gatti e cani della zona. Oltre che abbandonate nelle aiuole, vengono lanciate anche nei giardini privati della zona. Diversi cani sono stati soccorsi in tempo ma resta comunque un pericolo costante. Ora, oltre essere un reato, questi episodi dimostrano quanto ormai l’etica della società sia fragile e degradata.

Federico Del Duca

Risponde Beppe Boni

Episodi di questo genere fortunatamente sono rari all’interno della città. Sono più frequenti nelle zone di campagna dove qualche sconsiderato pensa che la lotta ai nocivi si debba fare con il veleno senza mettere in conto i danni che una pratica così vigliacca può causare. Difficile attribuire quindi al senso di degrado della società e alla mancanza di etica un episodio così grave. Sarà probabilmente opera di qualche imbecille che ritiene di avere motivi per prendersela con i cani della zona. La stessa cosa è successa a Firenze in gennaio e in altre città. La follia umana a volte non ha limiti. La Lega intanto ha presentato tempo fa una proposta di legge della Camera per introdurre l’articolo 544-septies del codice penale, in materia di “diffusione nell’ambiente di sostanze nocive destinate a provocare la morte di animali domestici o selvatici”. Cerchiamo di difenderci. Se si trova un’esca reale o sospetta (può essere una polpetta, un pezzo di salsiccia, un uovo) e fortunatamente il cane non l’ha mangiata è opportuno consegnarla a un veterinario che a sua volte dove avvertire intanto il Comune, che in teoria dovrebbe bonificare l’area. Poi la Asl manderà l’esca al terzo ente, l’istituto zooprofilattico sperimentale, che si occupa delle analisi sulle malattie degli animali per conto del Ministero della salute. Quest’ultimo organismo analizzerà i bocconi e darà una risposta sul loro contenuto. Se il cane invece ingerisce il veleno è ovvio che bisogna evitare terapie fai da te e correre subito da un veterinario per la disintossicazione. I sintomi compaiono entro 30 minuti o 12 ore, con nausea, vomito, tremori e convulsioni e il cane tende a bere e ad urinare molto col respiro che diventa veloce e affannoso. La legge contempla il divieto di uso di bocconi avvelenati e ne punisce l’uso con ammenda di 1500 euro. L’articolo 638 invece prevede la reclusione fino a 1 anno per uccisione o danneggiamento di animali altrui.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net

valipomponi