lotta-al-fumo:-possibile-stop-all’aperto-anche-per-le-e-cigarette

Nuovi e più stringenti divieti sono in arrivo entro l’anno sia contro il fumo da sigaretta che contro le e-cig ed i prodotti da tabacco riscaldato. La bozza con i nuovi divieti, già annunciati dal ministro della Salute Orazio Schillaci, sarebbe pronta e prevederebbe lo stop al fumo, incluse le sigarette elettroniche, nei dehors, alle fermate dei mezzi pubblici e anche nei parchi in caso di presenza di bambini e donne incinte, ma il divieto potrebbe diventare totale.

A gennaio, Schillaci aveva già preannunciato l’intenzione di estendere il divieto di fumo “in altri luoghi all’aperto in presenza di minori e donne in gravidanza; eliminare la possibilità di attrezzare sale fumatori nei locali chiusi; estendere il divieto anche alle emissioni dei nuovi prodotti non da fumo (sigarette elettroniche e prodotti del tabacco riscaldato); estendere il divieto di pubblicità ai nuovi prodotti contenenti nicotina e ai device dei prodotti del tabacco riscaldato”.

Nella bozza, il divieto di fumo per tutti i tipi di sigarette riguarderebbe non solo l’interno dei locali ma anche i tavoli all’esterno (sarà possibile fumare solo se il locale dispone di un’area riservata ai fumatori). Si parla anche di bandire il fumo alle fermate all’aperto di metro, bus, treni e traghetti, mentre dovrebbero essere eliminate le sale fumatori negli aeroporti.

La stretta in arrivo riguarderebbe anche la pubblicità diretta e indiretta delle sigarette elettroniche che potrebbe subire gli stessi divieti già applicati alle sigarette tradizionali.

Contrario al provvedimento è Matteo Salvini, secondo il quale “le sigarette elettroniche stanno aiutando tanta gente ad abbandonare quelle normali”.

Secondo l’ultimo “Rapporto sul fumo in Italia” dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia fuma un italiano su quattro (12,4 milioni di italiani, ovvero il 24,2% della popolazione totale). Fumano più gli uomini giovani (ben il 43% fra i 25 e i 44 anni) e le donne mature (il 24,5% fra i 45 e i 64 anni). Gli ex fumatori sono invece il 15% della popolazione.

Si calcola un consumo medio di 11,5 sigarette al giorno da parte di ogni fumatore. I consumatori più accaniti (più di 20 sigarette al giorno) sono prevalentemente maschi (25,6% rispetto al 13,4 per cento delle donne). Quasi la metà dei ragazzi fra i 15 e i 24 anni fumano meno di 9 sigarette al giorno, mentre un’altra quota rilevante (il 45,5%) ne fuma fra 10 e 19.

I dati sul consumo di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato parlano di circa 1 milione e 200mila italiani (2,4% della popolazione) come utilizzatori abituali e occasionali. L’81,9% di chi usa le sigarette elettroniche risulta essere anche un fumatore di sigarette tradizionali. Risultano invece essere circa 1 milione e 700mila (3,3% della popolazione) gli italiani che consumano sigarette a tabacco riscaldato, un consumo che risulta triplicato: dall’ 1,1% nel 2019 si è arrivati al 3,3% nel 2022.

L’articolo Lotta al fumo: possibile stop all’aperto anche per le e-cigarette proviene da The Map Report.

pappa2200