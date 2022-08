“lotta”,-la-giovane-artista-che-si-batte-per-il-pianeta-a-ritmo-di-musica

Musicista per passione, attivista per missione. Si definisce così Carlotta Sarina, in arte “Lotta”, contrabbassista ventenne di Salsomaggiore Terme che ha deciso di mettere la sua arte al servizio del Pianeta: ha fatto ritorno il 29 agosto dal suo tour europeo in interrail, con il quale ha messo in scena #Detonazione (QUI il video di lancio), uno spettacolo musicale teatrale sull’ambiente con voce e contrabbasso, scritto e interpretato da lei stessa.

Come spiega Lotta sul suo blog intitolato “Lottaforchange”, efficace gioco di parole tra la missione ecologista portata avanti dalla giovane e l’abbreviazione del suo nome, l’idea di scrivere #Detonazione è nata dal suo viaggio a Strasburgo, che ha raggiunto a luglio per unirsi alle manifestazioni che hanno avuto luogo davanti al Parlamento Europeo per persuadere i parlamentari europei a bocciare l’ingresso di gas e nucleare nella tassonomia delle fonti green, sullo slogan di #notmytaxonomy.

Le dimostrazioni di quei giorni sono state animate dai principali gruppi ambientalisti: Fridays For Future, Ultima Generazione; Extinction Rebellion, Legambiente, Greenpeace, No TAV, per un totale di oltre 200 manifestanti.

“La mia detonazione è avvenuta lì dove mi trovavo a manifestare per evitare che l’Unione Europea riconoscesse il gas e il nucleare come fonti di energia sostenibile” spiega Lotta, che nel 2019 si è distinta come una delle più giovani contrabbassiste dell’Orchestra Filarmonica Campana in tournée in Cina.

“Non esiste nulla di più importante e urgente per me e quindi quella che è stata la mia ‘detonazione’ mi auguro possa diventarlo anche per molte altre persone”.

Come accade nell’Opera, #Detonazione si compone di 3 atti: “Lotta Traviata”, dedicato alla musica come missione per la causa ambientalista “52 Stagioni” sul fast fashion e “Casa” sul riscaldamento globale. La scelta di dividere lo spettacolo in 3 parti non è casuale: “Amo mantenere uno stampo classico, quando ti approcci a quel mondo, a quel tipo di musica, ti innamori, è impossibile tornare indietro”, racconta ancora Lotta sul suo blog.

E così, accompagnata solo dal suo contrabbasso e dal cameraman Andrea Della Rocca di ARE Films che documenta tutta l’esperienza, Lotta ha già portato #Detonazione nelle piazze di Parigi, Berlino, Praga e Vienna, condividendo le sue avventure di viaggio su Instagram, Youtube, TikTok e sul suo blog, dove scrive:

“Credo tantissimo in questo spettacolo di denuncia, sono felice che sia il primo passo per il mio ingresso nel mondo della musica. Questa sarà la mia strada. La musica come arma per la lotta ambientale”.

L’articolo “Lotta”, la giovane artista che si batte per il Pianeta a ritmo di musica proviene da The Map Report.