Louveira é cenário para o Terra da Gente deste sábado

Cidade une verde ao desenvolvimento; equipe do TG conhece relação do município com um tradicional peixe do rio Capivari. Louveira é cenário para o Terra da Gente de sábado (25/03)

Ao conhecermos algumas cidades é inevitável pensar no que já se passou por ali, e como a natureza conseguiu se manter. Louveira é um exemplo disso, já que dois terços da cidade é de pura área verde, em que matas e plantações dividem espaço em um cenário que resiste à urbanização. Fazendas ainda são comuns na cidade.

Em uma aventura especial a equipe do Terra da Gente vai até a Fazenda Santo Antônio, onde o passado e o presente se conectam em cada memória. Relembrando os velhos tempos de Louveira, descobrimos o motivo da cidade ter Louveira como seu nome e qual foi o processo de emancipação das terras dos demais municípios da região.

Desde 1965 Louveira é independente como município, resistindo desde então aos cimentos de uma possível urbanização em massa, oferecendo aos civis muito verde e muitas frutas ainda nos dias de hoje.

Muita gente não sabe, mas o rio Capivari, que corta a cidade, era rico em um peixe muito conhecido e querido pelos pescadores: a tabarana. Um projeto muito especial luta para trazer de volta essa joia rara das águas paulistas.

Não perca essa e outras surpresas neste sábado, 25/03, às 14h, na EPTV.

Vittorio Rienzo