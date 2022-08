L’Ova Murina di Sciacca, più buona della crepes: la ricetta tipica siciliana che vi farà perdere la testa

Ingredienti per preparare le ova murina di Sciacca

Per la farina di mandorle

80 g mandorle

Per l’impasto

3 uova

180 g zucchero semolato

10 g amido per dolci

1 bustina vanillina

1 buccia di limone

3 cucchiai di cioccolato fondente grattugiato



Per la crema di latte

mezzo litro di latte

80 g zucchero

50 g amido per dolci

scorza di limone

burro

gocce di cioccolato fondente

Preparazione

Se non avete la farina, ma le mandorle allora procediamo subito con la preparazione della farina di mandorle. Fate bollire quindi in una pentola grande le mandorle per un minuto, scolatele e fatele raffreddare in acqua fredda per pochissimo tempo. Togliete quindi la buccia, asciugatele e fatele poi tostare in padella ( deve essere grossa e capiente). Una volta fatto questo frullatele in un mixer ottenendo così la vostra farina.

Prepariamo l’impasto

Prendiamo una ciotola e versiamo 100 gr di zucchero: rompiamo e aggiungiamo le uova intere. Mettiamo quindi la farina, 10 grammi di amido, vanillina poi grattugiamo il cioccolato e la scorza di limone. Prendiamo quindi una frusta o una frusta elettrica e sbattiamo. Il procedimento e la consistenza è quella delle crepes dolci. Se la consistenza sarà troppo pastosa aggiungete un po’ di latte ( o se lo avete il latte di mandorla al naturale. Si trova facilmente in supermercati e salumerie).

La crema delle ova murina di Sciacca

In un pentolino mettiamo 80 gr di zucchero, 50 di amido e la cannella. Aggiungiamo quindi una parte del latte, facciamo sciogliere lo zucchero e l’amido. Aggiungiamo l’altro latte e facciamo raggiungere l’ebolliziome. Raggiunto il punto di ebollizione, spegnere la fiamma e far raffreddare la crema.

Ora ungiamo ora una padella piccola con del burro, riscaldiamola e andiamo a fare le nostre “crepes”. Facciamo cuocere per un paio di secondi da un lato e poi dall’altro.

