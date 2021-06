love-is-in-the-air-anticipazioni-dal-28-giugno-al-2-luglio-2021

Love is in the air torna da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio con nuovi emozionanti episodi. La storia d’amore tra Eda e Serkan sta appassionando e catalizzando l’attenzione del pubblico televisivo italiano. Ma quali sono le trame dei prossimi appuntamenti?

Lunedì 28 giugno

Eda organizza una cena tra l’architetto e Selin proprio il giorno del compleanno di Bolat. L’imprenditore è amareggiato e racconta le sue perplessità a Engin. Quest’ultimo gli prospetta una nuova chiave di lettura delle azioni di Eda, riconducibili ad una astuta strategia d’amore. E stando a quello che la giovane rivela alle sue amiche, effettivamente la Yidiz ha organizzato la cena tra i due ex per mettere alla prova Bolat.

Martedì 29 giugno

Serkan scopre che Kaan è riuscito a mettere le mani sul prototipo di un lampadario che aveva progettato per una esclusiva catena alberghiera. Bolat è fuori di sé, quindi incolpa Eda per l’accaduto. Alla giovane Yildiz erano stati infatti affidati i disegni originali del prototipo.

Dopo aver pianto e parlato tutta la notte con Ceren dell’accaduto, Eda prende una drastica decisione: vuole rompere con Bolat e restituirgli l’anello.

Mercoledì 30 giugno

Le anticipazioni delle puntate turche di Love is in the air (titolo originario Sen çal kapimi) rivelano che Serkan rifiuta la restituzione dell’anello di fidanzamento da parte di Eda. La ArtLife ha solo 24 ore per rimediare al danno fatto, quindi elaborare un nuovo progetto.

Una cosa che sembra ancor più difficile visto che serve la firma di Eda per alcuni documenti. Engin convince la Yildiz a presentarsi alla sede della società, rassicurandola circa l’assenza di Bolat. Ci sono però una serie di imprevisti. Serkan scopre che Eda è in azienda, quindi si precipita da lei per parlare.

Giovedì 1° luglio

La lite che è seguita alla fuga di notizie dalla ArtLife ha portato Eda a prendere la decisione di licenziarsi. Occasione questa anche per chiudere ogni qualsiasi rapporto con Serkan Bolat. Ma è proprio così? L’architetto e la Yildiz continuano a litigare.

Fifi riesce ad ottenere le immagini delle videocamere di sorveglianza del giorno in cui Eda si è recata dal notaio: la giovane non ha mai consegnato alcun documento a nessuno. Nel frattempo Selin convince la giornalista, responsabile del gossip di Eda e Serkan, a raccontare una bugia.

Venerdì 2 luglio

Ferit e Eda si trovano ad origliare una conversazione tra Serkan e Selin. Eda apprende quindi che è stato Ferit ad inviare le foto dell’accordo a Kaan. La Yildiz, anche se è sopraffatta da una notizia di tale portata, accetta la richiesta dell’imprenditore di non rivelare nulla a Serkan.

L’indomani Eda si confida con le sue miche e racconta la verità di Ferit. Melo si rende conto di essere stata manipolata ed usata da Kaan. L’intuito di Fifi farà poi il resto. La ragazza, infatti, capisce prima di tutti che il vero colpevole dello spionaggio industriale è Kaan.