Love is in the Air, anticipazioni: Serkan avrà una notte di fuoco

Cosa succederà nell’episodio odierno di Love is in the Air? Scopriamolo insieme.

Love is in the air (screenshot instagram)

Nell’episodio odierno di Love is in the Air, serie tv turca trasmessa in Italia da Canale 5, Eda è ancora alle prese con i lavori della casa.

Si rende però conto che non riuscirà a finire in tempo e prende la decisione perciò di arrendersi. Chiedendo scusa sia a Serkan che al signor Fikret, concluderà il suo tentativo con un fallimento.

Colpito dall’impegno e dalla determinazione della bella fioraia, il Bolat decide di trascorrere la giornata con lei dandole una mano e cercando di aiutarla a finire il lavoro iniziato.

Ci riusciranno, e passeranno la notte insieme in una situazione molto “calda”. Ci saranno conseguenze?

La sfida finisce…sul divano

La determinazione di Eda convince Serkan ad aiutarla, e la ragazza sarà emozionata e felice quando una squadra di professionisti si presenterà nell’appartamento per aiutarla a finire il lavoro.

L’opera è ormai compiuta, ed è notte fonda quando il Bolat chiude le ultime cose per andare a casa, dato che il lavoro è terminato. Eda si è addormentata sul divano, e nonostante i tentativi di svegliarla non c’è nulla da fare.

Serkan (screenshot instagram)

Anzi: attira a sé Serkan, ed i due ragazzi passano la notte abbracciati insieme sul divano, in una situazione molto intima e ad alta tensione “sentimentale”.

L’indomani, nulla sarà più come prima. L’architetto non riesce a smettere di pensare ad Eda, ed il suo braccio destro Seyfi non può non prenderlo in giro.

Anche Eda inizierà a capire di provare sentimenti intensi per Serkan, e al mattino si rimette subito al lavoro. Ma Sevda, la cantante che le aveva commissionato il lavoro, al suo arrivo non sarà soddisfatta del risultato e se ne andrà permalosamente.

La fioraia non ci sta, la insegue e gliene dice quattro, convincendo l’artista ad accettare la casa ed a salire sul palco per una canzone.