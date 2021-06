Love is in the air, Eda e Serkan fidanzati nella realtà: la storia

Da lunedì 31 maggio 2021 ha preso il via Love is in the air, la soap opera turca con protagonisti principali Hande Ercel e Kerem Bursim. All’occhio dei telespettatori più attenti, però, non è sfuggito un dettaglio molto importante e che rende ancora più autentica la storia narrata.

Di cosa stiamo parlando? Mai come in questo caso si può affermare che galeotto fu il set. Infatti, non tutti sanno che i nostri beniamini sono legati da una vera storia d’amore anche nella realtà. Questa indiscrezione è quanto riferito da Tv Mia, che ha lanciato per prima l’indiscrezione.

L’amore che nasce durante le riprese televisive è per il telespettatore un sogno nel sogno. Insomma la storia sembra ripetersi ancora una volta. Anche durante le riprese di Daydreamer – le ali del sogno (titolo originario Erkenci Kus) serpeggiavano in rete numerosi rumors circa una presunta love story tra Can Yaman e Demet Ozdemir.

Rumors alimentati anche da alcune dichiarazioni rese dalla star turca durante un’intervista, che parlavano di una particolare chimica con la Ozdemir sul set. Una cosa che non capita spesso, ma che quando accade apporterebbe un valore aggiunto alla messa in scena della storia.

Anche Ozge Gurel ha rivelato di essersi innamorata del suo attuale compagno Serkan sul set. Non subito, s’intende, ma dopo qualche tempo. Chissà se è questo anche il caso di Hande e Kerem. Sono in molti ormai a scommettere che tra i due è proprio ‘Love is in the air’.

Ad alimentare questi rumors sui protagonisti della soap opera turca – in onda dal lunedì al venerdì dalle 15,30 su Canale 5 – sono anche alcune immagini pubblicate sui rispettivi profili social. I due attori turchi si vedono ritratti da soli, in vacanze private.

Ma non è tutto, perché è proprio il commento a margine degli scatti che darebbe la conferma che tra i due ci sia già una relazione in corso. Infatti a commento delle foto si legge: “La perfezione“. Una parola che dice praticamente tutto e non lascia altro spazio ad altro.