Love is in the air, Hande Ercel rivela: “Kerem Bursin? È la mia fortuna”

Hande Ercel e Kerem Bursin, l’attrice di Love is in the air confessa: “Lui mi capisce senza parlare”

Procede a gonfie vele la storia tra Hande Ercel e Kerem Bursin, più innamorati che mai. I due protagonisti di Love is in the air cercano sempre di essere il più riservati possibile sulla propria vita privata. Tuttavia durante le interviste è difficile che Kerem Bursin e Hande Ercel riescano a svincolare le domande sull’amore. Per questo, intervistata da InStyle, Hande Ercel non si è sottratta alle domande su Kerem Bursin ed ha fatto diverse confessioni. Tra i due l’amore è nato proprio sul set di Love is in the air e su questo l’attrice turca dice:

“Dopo aver trascorso la maggior parte del nostro tempo insieme Kerem è diventata la persona che mi conosce e mi capisce meglio. È la mia fortuna avere un partner che mi conosce così bene e con il quale, dopo un po’, ti capisci senza parlare”.

Love is in the air, Hande Ercel sul successo della serie: “L’armonia con Kerem Bursin ha avuto un effetto”

Nel corso dell’intervista Hande Ercel si dice entusiasta del successo di Love is in the air a livello internazionale. In Turchia Love is in the air (QUI le prossime anticipazioni) è arrivata alla sua seconda stagione, con grande successo di pubblico. Certamente il rapporto tra Hande Ercel e Kerem Bursin, reso ufficiale dopo la prima stagione, ha aiutato la serie facendo sognare ancora di più i telespettatori. Su questo aspetto di Love is in the air Hande Ercel chiarisce:

“Naturalmente l’armonia con Kerem ha un effetto sullo spettacolo, che piace così tanto. Ma ridurlo a questo sarebbe ingiusto. Penso che il fattore più importante per il successo della serie sia che a questo progetto l’intera squadra ha lavorato con il cuore, in armonia, giorno e notte”.

Hande Ercel e la dedica per Kerem Bursin: “Mi manchi”

In queste ultime settimane Kerem Bursin e Hande Ercel sono stati distanti. Prima Kerem Bursin è partito per la Spagna, per motivi di lavoro. Subito dopo Hande Ercel, dopo un momento difficile, è volata in America dove ha condiviso tantissimi scatti sui social. La lontananza tra Hande Ercel e Kerem Bursin è costata molto ai due innamorati, tanto da indurli ad essere più presenti l’uno con l’altra pubblicamente. Infatti sotto ogni scatto di Hande Ercel è subito arrivato un commento di Kerem. L’attore, in particolare, ammetteva di non trovare parole per descrivere la bellezza della fidanzata. Dal canto suo l’attrice turca ha prontamente risposto:

“Mi manchi, mi manchi, mi manchi”.

