love-is-in-the-air,-kerem-bursin-allo-scoperto:-le-parole-su-hande

Kerem Bursin è Serkan Bolat nella popolare serie tv turca Love is in the air, in onda dal lunedì al venerdì dalla 15,30 circa su Canale 5, subito dopo Mr. Wrong – Lezioni d’amore. L’attore turco ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua storia con Hande Ercel e tanto altro.

Fino a qualche settimana fa il volto del protagonista di Sen çal kapimi (questo il titolo originale della dizi turca) era quasi del tutto sconosciuto ai telespettatori italiani. Nel giro di poco Kerem è riuscito ad ottenere un folto numero di fan e seguaci anche nel Belpaese.

I due attori protagonisti della soap opera targata Mediaset e prodotta dalla MFYapim sono una coppia non solo sul set. Ma anche nella vita reale. Come si legge sulla rivista Nuovo TV, Kerem dice della sua compagna: “Fin dall’inizio siamo diventati amici” – quindi ha aggiunto che sono andati sin da subito d’accordo, quindi le cose si sono sviluppate.

“Quel che conta è che stiamo insieme e siamo felici” ha dichiarato l’attore turco. Kerem è nato in Turchia e, anche se molto legato alle sue origini, si sente molto cittadino del mondo. A causa del lavoro del padre, il divo turco è stato costretto a frequenti spostamenti quando era piccolo.

Ogni tre anni un cambio di nazione. Tra le tante in cui ha vissuto ci sono anche la Norvegia, l’Indonesia, la Scozia. A cui si aggiungono Emirati Arabi, Malesia e Stati Uniti. Ed è proprio nel Paese a stelle e strisce dove ha frequentato il liceo e preso la laurea.

Kerem e Hande non si nascondono più. I due condividono sui rispettivi profili social immagini che li ritraggono insieme, a commento delle quali ci sono parole d’amore inequivocabili. La coppia dimostra di essere molto affiata sia nella vita che sul set.

Nel frattempo gli spoiler delle puntate turche di Love is in the air rivelano che tra Eda e Serkan ci saranno nuovi problemi. La coppia deve risolvere dei problemi di spionaggio industriale, autore del quale è il perfido Kaan.