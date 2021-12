love-is-in-the-air,-kerem-bursin-e-hande-ercel-presto-genitori?-lui:-“lo-vorrei”

Kerem Bursin e Hande Ercel, l’attore di Love is in the air confessa: “Un mio grande sogno è avere dei figli”

L’amore tra Kerem Bursin e Hande Ercel continua a gonfie vele. I due attori protagonisti di Love is in the air sono ormai fidanzati da più di un anno. Estremamente riservati, Hande Ercel e Kerem Bursin solo in rare interviste parlano dei loro progetti di coppia. E proprio in un’intervista sul magazine turco Alem Kerem Bursin si è lasciato andare ad alcune confessioni sulla sua vita privata. L’attore in particolare non ha nascosto il suo desiderio di mettere su famiglia con Hande Ercel e avere dei figli. Kerem ha detto:

“Vorrei poterlo fare. Uno dei miei sogni più grandi è quello di avere dei figli seduti sulle mie gambe o tra le mie braccia. Ma ho preoccupazioni per il progresso dell’umanità. Temo di essere preoccupato per il corso dell’umanità”.

Kerem Bursin e la confessione su Hande Ercel: “Parliamo dei nostri sogni professionali”

Ad accumunare Kerem Bursin e Hande Ercel, oltre ad alcune passioni, c’è anche il lavoro. I due attori cercano sempre di non mischiare troppo vita professionale e vita privata ma, allo stesso tempo, si ritagliano il tempo per scambiare opinioni. A tal proposito Kerem Bursin parlando di Hande Ercel rivela:

“Parliamo delle nostre idee o dei nostri sogni professionali. Abbiamo conversazioni dettagliate a riguardo, che si tratti di una sceneggiatura o mentre guardiamo un film. Hande è molto interessata al cinema”.

La coppia formata da Hande Ercel e Kerem Bursin, come raccontato dall’attore, spesso alla fine di un film si sofferma a commentare insieme i frammenti della pellicola.

Love is in the air: Kerem Bursin e Hande Ercel pronti per il gran finale di Eda e Serkan

Se Kerem Bursin e Hande Ercel stanno vivendo un momento di felicità lo stesso non può dirsi per Eda e Serkan, i personaggi da loro interpretati. I due protagonisti di Love is in the air finiranno presto in Tribunale e tra loro sarà guerra. Tuttavia Love is in the air sta per arrivare a conclusione e Serkan e Eda, proprio come Hande Ercel e Kerem Bursin, troveranno la loro felicità.

