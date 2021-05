love-is-in-the-air,-la-nuova-ed-imperdibile-serie-turca:-puntate,-trama,-streaming-e-cast

A partire da oggi, Lunedì 31 Maggio, andrà in onda “Love is in the air”, una nuova serie turca: cosa occorre sapere sul fenomeno televisivo.

Love is in the air approda su Canale 5: cosa sappiamo sul fenomeno turco. Fonte Foto: screenshot video Instagram

La stagione 2020/2021 di Uomini e Donne è, ormai, giunta al termine. Eppure, sembrerebbe che, per il primo pomeriggio, Canale 5 non ha affatto perso di vista l’amore. A partire da oggi, Lunedì 31 Maggio, al posto del dating show di Maria De Filippi andranno in onda due serie televisive davvero incredibili. E che, come tema principale, hanno proprio due splendide storie d’amore. La prima, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è proprio quella con protagonista Can Yaman. Dopo il finale appassionante di Daydreamer, l’attore turco ci continuerà a far compagnia con “Mr Wrong”. Ma non solo. Subito dopo la puntata del bel Yaman, ne inizierà un’altra più che imperdibile.

Stiamo parlando proprio di “Love is in the Air”. Sempre di origini turche e portavoce di una storia d’amore, la serie televisiva si appresta a fare compagnia il pubblico italiano le ore successive al pranzo. Cosa sappiamo esattamente? A partire da quante puntate è composto fino al suo cast, ecco cosa occorre sapere sul fenomeno turco che sta facendo impazzire tutti.

Love is in the Air su Canale 5: puntate, cast e trama

Ancora deve andare in onda la prima puntata, eppure “Love is in the air” sta già facendo impazzire. Soprattutto su Twitter. Dove, pensate bene, attualmente si conta un numero di tweet davvero impressionante. Ebbene. In attesa della prima puntata, che andrà in onda su Canale 5 tra pochissime ore, siete curiosi di saperne qualche cosa in più? In particolare, di che cosa parlerà? E, soprattutto, da quante puntate è composto? Scopriamo insieme ogni cosa.

“Love is in the air”, come dicevamo precedentemente, narra una splendida storia d’amore. Una storia d’amore che, vi avvertiamo, non è affatto nata nei migliori dei modi. I due protagonisti, interpretati rispettivamente da Kerem Bursin e Hande Erçel, saranno “costretti” a fingere di essere marito e moglie per circa due mesi. Due mesi particolarmente intensi, quindi. Durante i quali, Serkan Bolat ed Eda, è questo il nome dei due personaggi, ne combineranno di ogni colore. Da quante puntate è composto? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che “Love is in the air”, sia formato da ben 117 puntate di circa 40/45 minuti l’una. In realtà, in Turchia, la serie televisiva è composta da ben 50 puntata per una durata di circa 130 minuti.

Ovviamente, sia chiaro: i protagonisti non saranno solo Kerem Bursin e Hande Erçel, ma a rendere ancora più speciale il tutto, ci saranno tantissimi altri attori straordinari. Tra cui, anche qualche faccia già vista.

È possibile rivederlo in streaming?

La nuova serie televisiva, quindi, andrà in onda intorno le 15:30 dal Lunedì al Venerdì. L’orario vi è un po’ scomodo? Magari, siete ancora in ufficio e non potete vederla? Niente paura! Su Mediaset Play è possibile rivedere la replica della puntata quando e dove volete.

Noi siamo pronti al gran debutto. Voi?