love-is-in-the-air-su-canale-5-nuova-serie-turca:-trama-e-quando-va-in-onda

Che estate sarebbe senza una nuova serie turca? Mediaset ha deciso di continuare su questa strada dopo i successi di Cherry Season, Bitter Sweet e Daydreamer. Nell’estate 2021 ci sarà un vero e proprio raddoppio: su Canale 5 andranno in onda Love is in the air con Kerem Bursin e Mr Wrong con il già noto Can Yaman (in prima serata in coppia con Ozge Gurel).

Di cosa parla Love is in the air e quando va in onda? I due protagonisti sono Eda e Serkan. Lei è una giovane studentessa che ha come obiettivo principale la laurea. Serkan invece è un ricco uomo d’affari che finanzia le borse di studio dell’università frequentata da Eda.

Durante un incontro tra studenti e professori, Eda viene a sapere che Serkan sta tagliando i fondi all’università. Così in preda ad una comprensibile preoccupazione per il futuro dell’ateneo, si scaglia ferocemente contro di lui. Ma Serkan è completamente estraneo al taglio dei fondi. Non è mai dipeso da lui dimezzare le risorse all’università.

Però vedendo la tenacia con cui Eda si batte, Serkan decide di farle una proposta. Le offre una borsa di studio, ma Eda deve fingere per due mesi di essere la sua fidanzata. Inizialmente la studentessa rifiuta l’offerta, perché detesta cordialmente Serkan.

Ma basta poco per rendersi conto che le sue condizioni economiche sono disastrose. Ed allora è costretta purtroppo ad accettare e cominciano lentamente a conoscersi e apprezzarsi…

Mediaset non ha ancora comunicato una data ufficiale di Love is in the air: la nuova serie turca dovrebbe partire a fine maggio. Andrà in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, molto probabilmente al posto di Uomini e Donne.

Gli attori protagonisti di Love is in the air – il cui titolo originale è Sen cal kapimi – sono Kerem Bursin, molto noto in madrepatria per alcune serie tv, e Hande Ercel, ex modella nonché sorella della designer Gamze Ercel. Proprio grazie alla parte di Eda la Ercel ha ottenuto un grande successo in Turchia.