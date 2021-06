Love Island, chi è Daniel: età, da dove viene, le sue origini, lavoro, Instagram e cognome

Love Island, Daniel è uno dei concorrenti di questa primissima edizione del reality di Discovery: cosa occorre sapere su di lui nel dettaglio.

Manca pochissimo e, finalmente, assisteremo alla primissima puntata di “Love Island Italia”. Dopo il clamoroso successo riscosso in tutti i paesi, il reality non poteva non approdare anche nella nostra Penisola. E così, a partire da Lunedì 7 Giugno e per circa quattro settimane, Giulia De Lellis sarà al timone di questa sua prima edizione. Ambientato a Gran Canaria, il programma andrà in onda su Discovery ogni Lunedì. E permette a dieci concorrenti, 5 ragazzi e 5 ragazze, di poter trovare l’amore. Ci riusciranno? Chi lo sa! Nel frattempo, cerchiamo di conoscere qualche cosa in più su chi ha deciso di mettere alla prova il loro sentimento.

Tra i cinque ragazzi che prenderanno parte al programma, c’è anche lui: l’affascinante, l’aitante e giovanissimo Daniel. Ebbene: in attesa di scoprire cosa combinerà in villa, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui?

Chi è Daniel di Love Island Italia: età, origini e lavoro

Insieme a Denis e Cesare, anche Daniel farà parte dei cinque ragazzi che parteciperanno a Love Island Italia. Ebbene, l’attesa è quasi finita. Lunedì 7 Giugno, come dicevamo precedentemente, andrà in onda la prima puntata. E finalmente scopriremo cosa accadrà ai dieci concorrenti. In attesa, però, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di loro?

In particolare, cosa sappiamo esattamente su Daniel? Nella foto caricata sul canale Instagram ufficiale di Love Island Italia, il giovanissimo è apparso in tutto il suo fascino e carisma, ma cosa sappiamo? Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lui sono davvero pochissime. Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che Daniel Dolhescu, questo è il suo nome e cognome per intero, abbia soltanto ventidue anni. E che, attualmente, viva in Italia. In particolare, a Carrara. A quanto pare, però, le sue origini non sarebbero affatto italiane. Sembrerebbe, infatti, che si sia trasferito qui con la sua famiglia quando aveva soltanto due anni.

Che lavoro fa? Anche in questo ambito, abbiamo pochissime informazioni. Sembrerebbe che, in contemporanea ai suoi studi serali, Daniel abbia lavorato in cantiere. E che, da qualche anno, grazie anche all’aiuto di suo padre, è riuscito ad aprire anche un’impresa edile tutta sua. Insomma, giovanissima, ma con le idee piuttosto chiare.

Ha un canale Instagram?

Siete curiosi di vedere se ha un canale Instagram? Siamo nell’era della tecnologia, certo che ce l’ha! Questo è il suo nickname: @daniel_dole_. E, se avete intenzione di seguirlo, vi assicuriamo che non ve ne pentirete affatto!

Seguirete Daniel a Love Island? Noi decisamente si!