Love Island, chi è Rebeca: età, Instagram, titolo di studio e origine del nome

Rebeca è un’altra dei protagonisti di Love Island Italia, al via da oggi lunedì 7 giugno: conosciamo meglio questa giovane concorrente!

Love Island, chi è Rebeca Di Filippo: età, Instagram, diploma e origine del nome (Instagram)

Inizia oggi il nuovo programma Love Island Italia condotto da Giulia De Lellis: un dating-reality trasmesso in diretta su Discovery+ che potremo seguire anche dal lunedì al sabato su Real Time dalle 20:20 alle 21:20. 10 single pronti ad innamorarsi vivranno in una villa a Gran Canaria e tra loro potrebbero nascere delle storie d’amore.

Ciascuno di loro giocherà per arrivare in finale e intascare 20mila euro in gettoni d’oro. Si tratta di un format abbastanza innovativo perché sarà il pubblico a prendere determinate decisioni, come quella di far entrare in gioco o meno altri concorrenti al di fuori di quelli già previsti.

Tra questi ultimi troviamo Rebeca Di Filippo, 23enne di Milano: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Rebeca, chi è la concorrente di Love Island: sapete perché ha questo nome particolare?

A guardare il profilo Instagram di Rebeca ci si accorge subito della sua bellezza: i suoi scatti sul popolare social network mettono in risalto i suoi magnifici lineamenti e il suo fisico da urlo. Insomma, immaginiamo che non faraà alcuna fatica a far cadere ai suoi piedi tutti gli uomini di Love Island!

Rebeca vive con la madre in provincia di Milano e, come vi abbiamo anticipato, ha 23 anni. Ha studiato scienze umane conseguendo il diploma. Finora pare che non abbia trovato ancora la persona giusta in amore. Forte ma anche sensibile, Rebeca cerca un uomo che non sia spavaldo e che non la annoi.

Avrete notato che il suo è un nome particolare: non Rebecca bensì Rebeca, con una C. Ebbene, questo nome è ispirato ad un personaggio letterario, precisamente il personaggio di “Cent’anni di solitudine”, il celebre romanzo di Gabriel Garcia Marquez.

Love Island, chi è Rebeca: età, profilo Instagram, titolo di studio e origine del nome (Instagram)

E voi siete pronti a seguire le avventure di Rebeca a Love Island?