love-island-con-giulia-de-lellis:-come-funziona,-concorrenti,-dove-vederlo

Novità in tv. Da lunedì 7 giugno parte Love Island, un nuovo programma televisivo guidato da Giulia De Lellis. Un vero e proprio esordio da conduttrice per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che si è già cimentata (con successo) come scrittrice di un best seller e attrice del film Genitori VS Influencer. Ma cos’è Love Island e come funziona? Quante puntate sono e chi sono i concorrenti? Dove ambientato e dove vederlo? Scopri tutto su Gossipetv!

Love Island è un format inglese venduto in tutto il mondo. La trasmissione segue la vita di un gruppo di single che per quattro settimane soggiornano in una villa da sogno a Gran Canaria con due obiettivi: trovare l’anima gemella e vincere un premio in gettoni d’oro.

Le coppie possono cambiare durante tutta la durata dello show – il cosiddetto recoupling – ed è il pubblico a decidere il loro destino tramite l’App Love Island Italia, dove si possono votare le coppie preferite ma anche decidere nuovi ingressi a sorpresa – le Bombshells – e molte altre attività.

La coppia che nella puntata finale ottiene il gradimento del pubblico vince il programma e il montepremi di 20.000 euro in gettoni d’oro. Ma soltanto alla fine si può capire se la relazione è frutto di una astuta strategia o del vero amore.

Chi sono i concorrenti di Love Island

Il cast dei Lovers, come vengono chiamati i concorrenti di Love Island, è un mix contemporaneo di ragazzi rappresentativo della generazione di ventenni. Hanno tutti dai 21 ai 28 anni, con caratteri e provenienze diverse. Il più a nord viene da Udine e il più a sud da Partinico, ci sono una ragazza italo-russa, una italo-thailandese, un ragazzo figlio di genitori del Camerun e uno di provenienza rumena. Anche le professioni sono diverse: c’è chi ha iniziato a lavorare a 15 anni e chi svolte ruoli manageriali.

ANTONINO – 28 anni, di Palermo. È un pugile agonista, ha vinto un campionato regionale e si è qualificato per le nazionali. Si definisce un ragazzo estroverso, spavaldo, determinato e testardo e fin da piccolo ha avuto un temperamento vivace: i suoi nonni lo definivano “un piccolo terremoto”. Ama scherzare e fare amicizia con nuove persone.

CESARE – 27 anni, ristoratore di Firenze. Figlio unico e innamoratissimo della sua famiglia, due anni fa ha aperto una griglieria insieme ad un amico. Si definisce sportivo e appassionato di moto. Oggi è aperto a nuove avventure ma ha alle spalle una lunga relazione. Interromperla è stata la decisione più difficile e sofferta della sua vita, ma non essendo più innamorato, ha preferito raccontare la verità, seppur dolorosa, alla sua ex compagna.

CHRISTIAN – 23 anni, magazziniere ed istruttore di Zumba di Milano. Nato in Italia da una famiglia originaria del Camerun, ha un fratello ed una sorella con cui va molto d’accordo ma la persona più importante della sua vita è la mamma. Si definisce un ragazzo solare, sempre con il sorriso e pieno di energia. In amore è un romanticone, ma non riesce mai a rimanere fidanzato a lungo. Nel rapporto a due è decisamente orgoglioso e permaloso.

DANIELE – 21 anni, impresario edile di Carrara. Arrivato in Italia con la sua famiglia, di origini rumene, quando aveva solo 2 anni, inizia a lavorare fin da giovanissimo con il padre in cantiere continuando gli studi alle scuole serali. Se all’inizio lavorare in cantiere non gli piaceva, con il passare del tempo, ha trovato soddisfazione. Per questo motivo, con l’aiuto del padre, qualche anno fa, ha aperto la sua impresa edile. È stato a lungo fidanzato, ma da un paio di anni è un vero dongiovanni, con grande disappunto del padre che lo vorrebbe in una relazione seria.

DENIS – 24 anni, modello di Padova. Ha giocato a basket in categorie importanti fino alla nazionale che lo hanno portato a vivere per lunghi periodi lontano da casa. Per amore ha lasciato lo sport, la sua ragione di vita, ma dopo questa scelta viene lasciato. Da quel momento dice a sé stesso di non essere più disposto a subire ‘fregature’ del genere. Attualmente fa il modello. Si definisce un farfallone ma dichiara anche di volersi fidanzare seriamente. Purtroppo, però, sostiene che le ragazze che incontra sono interessate solo allo status symbol.

CRISTINA – 23 anni, commessa e insegnate di twerking di Mantova. Nata e cresciuta in provincia di Mantova da padre italiano e madre thailandese. Si definisce una make-up lover tanto da trasformare la sua passione in lavoro e infatti oggi lavora come commessa in un negozio di make-up, oltre a tenere un corso di twerking. In amore dice di cercare la storia perfetta e romantica come quella dei suoi genitori.

GIULIA – 23 anni, di Pesaro ma vive a Roma. È disoccupata. Attiva, intraprendente e di una simpatia coinvolgente. Da piccola veniva spesso presa in giro per via dei suoi capelli rossi e delle sue lentiggini, che cercava di coprire con tanto trucco. Crescendo ne ha fatto, invece, i suoi punti di forza. All’età di 19 anni si è trasferita, da sola, a Roma per studiare. In amore si definisce una cacciatrice, ma appena si innamora davvero diventa una vera ‘sottona’.

GIULIETTA – 23 anni, nata e cresciuta ad Alessandria, ora vive a Milano con la sua migliore amica, dove fa la modella. Mamma russa e padre napoletano, dice di saper essere sia fredda che calorosa, a seconda delle situazioni e delle persone che incontra. Seppur giovanissima ha alle spalle una lunga convivenza durante la quale viveva una vita da donna decisamente più adulta e responsabile rispetto alla sua età. Oggi Giulietta ha voglia di vivere finalmente un amore leggero, romantico e spensierato più adatto ad una ragazza della sua età.

MONICA – 24 anni, imprenditrice di Roma. Laureata in economia, dopo la morte del padre, si occupa da sola della società di famiglia che gestisce immobili industriali. È una ragazza cresciuta in fretta, che ora non intende perdere tempo dietro a stupide futilità. Non ama i social network e, attualmente, il suo profilo Instagram è disattivato. È stata a lungo fidanzata, ma non perchè realmente innamorata ma perché era “la cosa giusta da fare”. A Love Island Italia vuole trovare un amore che le faccia sentire le farfalle nello stomaco.

REBECA (con una c sola) – 23 anni, disoccupata di Milano. Vive con la madre ed è diplomata in scienze umane. Si definisce ambiziosa, forte, tenace, impulsiva… ma in realtà, sotto la corazza, si nasconde un animo sensibile. La sua ultima relazione è stata complicata e le ha completamente tolto fiducia nel genere maschile. È pronta per trovare il vero amore, ma i ragazzi che ha incontrato, soprattutto quelli troppo spavaldi, l’hanno annoiata in un attimo.

Dove vedere Love Island, canale e orario

Love Island è disponibile in streaming su Discovery a partire dalla mezzanotte del 7 giugno 2021. L’abbonamento alla piattaforma è disponibile al prezzo speciale di 0,99 euro al mese fino al 13 giugno con rinnovo poi automatico al prezzo di 3,99 al mese o 7,99 al mese con l’inclusione di Eurosport. Il format è visibile in chiaro su Real Time con una puntata speciale il 7 giugno alle 20.20 e cinque volte a settimana dal lunedì al venerdì.

La voce narrante di Love Island

La conduttrice di Love Island è Giulia De Lellis. L’irriverente voce di Cosma, il creator famoso per i suoi divertenti doppiaggi, diventati dei veri e propri tormentoni sul web, è invece il narratore che racconta le giornate dei single in villa, spiegando e commentando con tono ironico le puntate e dando voce ai pensieri degli spettatori in modo spiritoso.

La colonna sonora di Love Island

La colonna sonora di Love Island è In un’ora di Shade. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal primo giugno. Protagonista del videoclip musicale è Giulia Salemi, ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Dove è girato Love Island

Love Island è stato girato alle Canarie, più precisamente sull’isola di Gran Canaria.