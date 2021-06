Love Island, Giulia De Lellis è in difficoltà: necessario l’intervento della conduttrice

La influencer ha svelato un aspetto che le è risultato di aiuto a dir poco cruciale nella sua prima esperienza in assoluto in televisione.

Impegnata nella sua prima esperienza televisiva in assoluto, Giulia De Lellis ha raccolto sostanzialmente dei pareri positivi.

Giulia De Lellis Foto da Instagram

C’è chi ha apprezzato il debutto in queste nuove vesti da parte della celebre influencer romana. La 25enne ex fidanzata di Irama e di Andrea Damante soprattutto, si è destreggiata al suo massimo alla conduzione di “Love Island”.

Questo è un particolare reality show incentrato sul portare alla nascita di nuove coppie che condividono lo stesso tetto in una località di vacanza.

Il programma è andato in onda su Discovery+, e Giulia De Lellis, a TvMia, ha raccontato le sensazioni vissute.

Sensazioni che sono positive e che porterebbero volentieri la bellissima influencer a ripetere questa esperienza.

Il segreto svelato dalla De Lellis

Il pensiero della De Lellis è stato in particolar modo quello di non deludere chi ha pensato a lei per “Love Island”.

E lei rivela anche a chi si è ispirata per cercare di figurare al meglio. Il modello di riferimento è davvero eccellente, dal momento che Giulia ha svelato di avere preso come pietra di paragone Maria De Filippi.

E non a caso la conduttrice di “Uomini e Donne” e di “Amici” è definita anche “Queen Mary”. La regina della televisione in italiana. Lei è sempre capace di mantenere la calma ed il controllo della situazione. E chiunque parli di lei lo fa in maniera solo positiva.

Per quanto riguarda l’amore, sappiamo che lei fa coppia fissa con Carlo Gussalli Beretta. E svela anche il dettaglio che le ha fatto perdere la testa. La bella Giulia definisce il suo fidanzato come “un uomo di altri tempi, dotato di grande sensibilità e dolcezza e capace di suscitare sempre tanto interesse”.