love-island,-giulia-de-lellis-premia-i-vincitori:-ecco-chi-sono

Love Island, il reality dei sentimenti targato Discovery e condotto da Giulia De Lellis, è giunto al termine. C’è grande curiosità ed interesse per conoscere chi è la coppia che ha vinto la prima edizione del nuovo format televisivo che, come si attendeva, ha convinto e catalizzato l’attenzione del pubblico televisivo.

Dopo quattro settimane della messa in onda di Love Island ad aggiudicarsi la vittoria sono stati Rebeca Di Filippo e Yeven Wolf. Mentre la coppia formata da Monica e Denis, e quella di Cristina e Antonino si sono aggiudicati rispettivamente il secondo ed il terzo posto.

Il format è stato messo in onda in Italia per la prima volta. Il reality (esperimento sociologico) è ambientato principalmente in una villa situata nell’incantevole cornice delle isole Canarie. In questo contesto, sono costretti a convivere i partecipanti del gioco, ragazzi e ragazze.

Lo scopo finale del reality è quello di far innamorare i protagonisti, quindi formare delle coppie. La vittoria del reality è accompagnata anche da un ricco premio in soldi. Per la coppia vincitrice, infatti, c’è un assegno pari a ventimila euro.

La coppia che si è aggiudicata il podio è stata quest’anno quella di Rebeca e Yeven. Loro hanno fatto sognare ed appassionare il pubblico da casa, che li ha sempre sostenuti e votati. Si, votati, perché in questo reality è possibile inviare la propria preferenza l’applicazione del programma. Scaricabile sul proprio smartphone.

I BeckyWolf, questo è il simpatico nomignolo della coppia, hanno dimostrato si da subito grande affiatamento ed intesa. Lui era in villa come bombshell mentre lei era stata precedentemente scottata dal rifiuto di Cesare.

L’avvicinamento, quindi, tra Rebeca e Yeven è avvenuto molto lentamente. Ma la costanza, la perseveranza e soprattutto il rispetto di tempi e sentimenti, ha premiato la coppia. A mettere zizzania tra la coppia, c’ha pensato Marco.

Ma anche in questo caso, Rebeca è sempre rimasta attaccata e fedele ai suoi sentimenti. Il loro, quindi, è stato un percorso molto lineare. Tanto che sono arrivati subito ad aggiudicarsi l’ambito podio. Wolf ha preso la busta con i ventimila euro.

Il giovane ha sottolineato che se fossero stati altri tempi, avrebbe dato l’intero montepremi alla compagna. La decisione presa è stata quella più democratica di dividere la cifra a metà.