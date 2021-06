Love Island Italia, il 7 Giugno è il gran debutto: come funziona, location, concorrenti e montepremi

A partire da Lunedì 7 Giugno, Giulia De Lellis sarà al timone di Love Island Italia: come funziona, concorrenti e dove vederlo.

Lova Island Italia, il 7 Giugno sarà il debutto: cosa occorre sapere. Fonte Foto: Instagram

L’attesa è finalmente terminata: a partire da Lunedì 7 Giugno, la bellissima Giulia De Lellis sarà al timone di un programma tutto suo. Dopo aver fatto il suo debutto come scrittrice ed attrice, adesso l’influencer romana compie un altro piccolo, ma grande passo: la conduzione. Proprio tra pochissimi giorni, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà la conduttrice d’eccellenza per questa primissima edizione di Love Island Italia. Ambientato a Gran Canaria e per la durata di circa quattro settimane, il programma si propone come un’ottima opportunità per 10 ragazzi di trovare l’amore. Ci riusciranno? Non lo sappiamo! In attesa, però, cerchiamo di capire qualche cosa in più sul reality.

Appurato che alla conduzione del programma ci sarà Giulia De Lellis, cosa occorre sapere su Love Island Italia? Se siete curiosi di conoscere tutti i dettagli, siete proprio nell’articolo giusto. A partire da chi saranno i dieci concorrenti fino a come funziona il programma, vi spiegheremo tutto ciò che è utile sapere prima del gran debutto.

Love Island Italia, manca poco al 7 Giugno: concorrenti e come funziona

Nello stesso giorno in cui ci sarà la finale de L’Isola dei Famosi, Giulia De Lellis darà il via alla primissima edizione di Love Island Italia. Mancano pochissimi giorni, quindi. Eppure, l’ansia e la trepidazione per questo grande debutto aumenta sempre di più. Cosa occorre sapere, però, nel frattempo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli. Procediamo con ordine, però!

Come funziona Love Island Italia? Come dicevamo precedentemente, i concorrenti che metteranno alla prova i loro sentimenti e, soprattutto, la loro voglia di innamorarsi saranno dieci. Cinque aitanti ragazzi e cinque bellissime ragazze, quindi, dovranno convivere all’interno di un’immensa villa per circa quattro settimane. È proprio durante questo arco di tempo che i ragazzi dovranno formare delle coppie, superare le eliminazioni e tentare di vincere il montepremi finali pari a circa 20 mila euro in gettoni d’oro. Badate bene, però: il ruolo del pubblico di Discovery sarà fondamentale. Da quanto si apprende, questo non soltanto deciderà le sorti delle coppie, ma anche se fare entrare o meno nuovi scoppiettanti ingressi.

Chi sono i dieci concorrenti? Una volta spiegate le “regole”, ecco i nomi dei dieci concorrenti: Cesare, Antonino, Daniel, Christian, Denis, Rebeca, Cristina, Giulia, Monica e Giulietta.

Cosa ne pensate? Per noi, è davvero fenomenale!