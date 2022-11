Love oroscopo della settimana: le previsioni dei sentimenti dal 9 al 16 novembre. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Se volete prendere qualche decisione importante inerente anche il vostro stato sentimentale, in questa settimana, dovreste proprio provare a impegnarvi a pensare e riflettere attentamente.

Le coppie potrebbero stare bene nonostante qualche piccolo inconveniente possa incrociare il vostro cammino comune e non essere poi così veloci da risolvere. A parte questo, tutto a gonfie vele verso il futuro.

I single non hanno nulla da invidiare alle persone che sono in relazione e questo perché semplicemente potrebbero se volessero, esserlo anche loro. Insomma, volere è potere.

Toro (21 aprile-20 maggio) – In questa settimana ci potrebbero essere delle convinzioni che dovrebbero essere sfatate prima di mettervi in marcia con delle persone verso le quali provate dei sentimenti contrastanti. Vale la pena ogni tanto di fare un esamino di coscienza.

Le coppie non dovranno provocare troppo il partner poiché questo potrebbe alla fine stancarsi, rispondere, farvi litigare, provocare una tempesta inutile ed inaspettata.

I single dovrebbero provare a prendere qualche consiglio da un amico o un parente che sappia specificare quali siano i modi di fare con le persone in generale, in quanto potrebbe mancare qualche base.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Se avrete tantissime aspettative per la settimana entrante ci sarebbe bisogno di maggiore sicurezza in se stessi altrimenti non avrete molte chance per realizzare ciò che vi piacerebbe. Le coppie dovrebbero darsi più appuntamenti, anche se vivono già insieme, in quanto servirà per animare un pochino qualcosa di spento nel tempo o per vivere un pochino più di romanticismo perduto. I single potrebbero smuovere un pochino le acque se vogliono accelerare il rapporto che stanno vivendo o non vivendo e che vorrebbero vivere. Bisognerebbe tentare di impegnarsi per ottenere qualche buon risultato. Cancro (22 giugno-22 luglio) – Se in questa settimana resterete vicino alle persone che amate di certo queste non potranno fare a meno di stare a loro volta accanto a voi e non soltanto per un rapporto di dipendenza ma per dimostrarvi la loro gratitudine ed il loro affetto. Le coppie potrebbero avere poco tempo a disposizione per dedicarsi al partner e questo però non altererà l’equilibrio del rapporto, quanto piuttosto potrebbe provocare un po’ di malinconia generale. I single potrebbero avere molto da dire alle persone intorno al loro e questo potrebbe accelerare dei rapporti che da troppo tempo sono rimasti in stallo e privi di utilità, in quanto nessun beneficio ne è stato tratto. Leone (23 luglio-22 agosto) – Avete abbastanza tempo a disposizione per trovare qualcosa di nuovo da fare senza dover necessariamente pensare ai vostri sentimenti che saranno nuovamente contrastanti. Le coppie potrebbero essere o mostrarsi un pochino più aggressive del solito l’uno nei confronti dell’altro. Se sentirete troppe pressioni su voi stessi di certo potreste scaricare la tensione in modi molto più utili al rapporto. I single potrebbero trascorrere un ottimo week end insieme a delle persone che meritano la loro attenzione. tuttavia non nascerà nulla perché l’amicizia e il sentimento dell’amore sono cose diverse.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Se pensate che possa essere semplice in questa settimana trovare o cercare una nuova direzione dalla quale ripartire, allora non datevi per vinti ma fate di tutto per realizzare il vostro piano sentimentale.

Le coppie potrebbero avere una particolare connessione con le persone esterne al rapporto e questo potrebbe alterare un pochino l’equilibrio e l’armonia nel complesso. Sicuramente avrete modo di mettervi al riparo in tempo.

I single non sono tipicamente per loro natura persone che si fanno problemi a mettersi alla prova dunque in queste giornate potrebbero provare qualche nuovo “attacco” nei confronti di persone un pochino più complicate del solito.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se troverete nelle persone che vi sono vicino qualcosa di particolare in questa settimana, fate loro delle domande abbastanza interessanti in modo da testare il loro reale cambiamento e poter mutare la vostra opinione.

Le coppie potrebbero cercare intorno a loro qualche altra distrazione, come spesso succede, ma questo non vuol dire affatto che ci potrebbero essere delle alterazioni nel rapporto, solo che c’è bisogno di qualche piccolo cambiamento.

I single cercheranno sicuramente qualcuno con cui uscire, tanto per fare qualcosa di diverso, senza alcuna aspettativa e senza troppi pregiudizi, ma non sanno che questo sarà già l’inizio di qualcosa.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Se vi sentirete un tantino intimoriti in questa settimana da quello che potrebbe accadere nella vostra vita sentimentale allora vuol dire che qualcuno ha avuto quel che si meritava, in quanto non siete stati poi così onesti ultimamente.

Le coppie dovrebbero stringere la propria cerchia di amicizie poiché c’è qualcuno che potrebbe incutere nel partner il timore di qualcosa che dovrà accadere presto, senza avere la benchè minima concezione di quello che andranno realmente a creare.

I single potrebbero invece tentare un approccio un pochino più soft con coloro che hanno già conosciuto in passato ma che non hanno fatto una buona impressione e che potrebbero riservare sorprese inaspettate.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Avrete parecchio tempo da dedicare a voi stessi ed alle cose materiali che vi circondano, dunque se avrete qualcuno con cui condividere tutto questo sarebbe davvero ottimo e sicuramente più divertente.

Le coppi sicuramente si sentiranno molto più vicine se riusciranno a trovare una dimensione comune, qualcosa da fare insieme, da condividere e su cui ridere. Mai sottovalutare il potere delle risate e degli scherzi!

I single proveranno verso la metà della settimana a fare qualche passo avanti, del resto è più semplice tentare approcci quando non ci sono molte persone in giro, senza temere qualche brutta figura.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Qualsiasi siano le vostre giustificazioni in questa settimana non potrete fare finta di nulla quando le persone vi chiederanno di essere sinceri poiché la sincerità quando è richiesta non può essere nascosta, nonostante questo potrebbe ferire i sentimenti altrui.

Le coppie potrebbero essere abbastanza indecise sul da farsi, nel senso che non avranno molto slancio verso il partner e nel momento in cui ci saranno dei problemini non ci si vorrà più di tanto impegnare per risolvere. I single potrebbero sentirsi un pochino strani e molto poco propensi verso gli altri. A questo punto sarà inutile allora chiedere a qualcuno di uscire in quanto si sa già come andranno a finire le cose!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La vostra creatività in questa settimana dovrà essere tutta usata per essere a disposizione delle persone che vorrete conquistare o riconquistare. A questo punto non potete lasciare nulla di intentato. Le coppie potrebbero trovare vie d’uscita a situazioni imbarazzanti nel momento in cui capiranno che la complicità nel rapporto è un qualcosa di fondamentale, quindi se manca bisogna acquisirla con tanto impegno. I single potrebbero saltare qualche regola per una volta e tentare di essere più originali e rischiare qualcosa in più per far felice il partner o la persona che si vorrà conquistare. Non sarà affatto facile.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Non andate troppo per il sottile in questa settimana, nel senso che se avrete dei problemi con le persone per le quali provate dei sentimenti affrontate i dubbi e le perplessità che vi attanagliano altrimenti resterete sempre con una sensazione di irrisolto. Le coppie potrebbero avere molte più responsabilità di quelle che sono in grado di sostenere e questo poiché ci sono persone che aggiungeranno tensione a tensione, dunque non sarà così semplice organizzarsi. I single potrebbero avere qualcosa da scoprire di se stessi che non sarà esattamente piacevole, dunque dovranno accettare e prendere coscienza di tutto questo senza troppo rimuginar ci sopra.

Vittorio Ferla