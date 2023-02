Luan Santana comemora 15 anos de carreira no Planeta Atlântida: ‘hoje a bad não chega perto’

Queridinho do Planeta, Luan é dono de um dos shows mais esperados pelos planetários. Cantor levantou a placa de sold out e homenageou os gaúchos. Luan Santana no Planeta Atlântida

Pouco depois das 23h15, o Palco Planeta se transformou em “Luan City”. Mensagens no telão anunciaram a chegada do artista que arrasta multidões pro Planeta. Parado no meio do cenário luminoso, Luan Santana encarou a multidão antes de começar o show tão esperado. “Água com Açúcar”, sucesso de 2019, foi a música do reencontro.

O sertanejo moderno de Luan é sucesso garantido no festival, e o público não se cansa dos hits que repletas de amor, brigas, traições e decepções. Logo após “Abalo Emocional”, vem “Quando a bad bater”. É hora do cantor declarar: “hoje a bad não chega nem perto do Planeta”.

Provocativo, o artista diverte o público ao anunciar a música “Vingança”, dizendo que vai tocar uma canção “polêmica”, que fala sobre traição.

“Trair é totalmente errado. Levanta a mão quem concorda”, diz, pro delírio dos planetários.

Enquanto canta “Ai Morena”, revela que a inspiração para a letra é “uma morena de Porto Alegre”. E na hora de “Sinais”, um dos sucessos do primeiro disco, ele dispara: “não vai chorar lembrando dos namoradinhos”.

“Luan City” é o nome da turnê de Luan Santana

Sold out

Em 15 anos de carreira, Luan se consagrou como um dos artistas que trouxe modernidade para a tradição do sertanejo. Sua banda equilibra elementos eletrônicos e sintetizadores com a levada das modas, sem perder o tom apoteótico de música de estádio. O público canta letra por letra das músicas, que sempre estão entre as mais executadas das plataformas de streaming.

Foi no show de Luan que o Planeta Atlântida atingiu a marca de ingressos esgotados. Com a placa de “sold out” em mãos, o artista agradeceu aos gaúchos e homenageou os presentes cantando um trecho de “Querência Amada”.

Sold out Planeta Atlântida

Setlist

Água com açucar

Abalo emocional

Quando a bad bater

Seu doutor

Ai morena

Erro planejado

Vingança

Eu, você o mar e ela

Coração cigano

Escreve aí

Amar não é pecado

Boa memória

Dia, lugar e hora

Te vivo

Te esperando

Chuva de arroz

Querência amada

Meteoro

Você não sabe o que é amor

Sinais

Tudo que você quiser

Já na reta final, o festival ainda tem shows de Ivete Sangalo, Matuê e 30praum e Vintage Culture.

Ludmilla, Jão e Armandinho

O sábado (5), segundo dia de Planeta Atlântida, começou com o reggae animado de Armandinho, e seguiu com o pop romântico de Jão e a festa que mistura ritmos de Ludmilla. No Palco Atlântida, nomes como Reação em Cadeia e Comunidade Nin Jitsu animaram o público.

O festival retorna ao Litoral gaúcho após hiato de dois anos.

Luan Santana no Planeta Atlântida

