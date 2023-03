Luan Santana e Ferrugem são atrações no aniversário de Caraguatatuba; veja programação

Prefeitura divulgou programação especial para celebrar os 166 anos. Luan Santana, Ferrugem e Rastapé são atrações no aniversário de Caraguatatuba

Caraguatatuba divulgou atrações para em celebração aos 166 anos da cidade, que é celebrado no próximo dia 20 de abril..

A prefeitura informou que preparou uma programação especial ao longo de todo o mês, como encenação da Paixão de Cristo, shows musicais e eventos esportivos.

O ápice da festa será no final de semana prolongado de 20 a 23 de abril, quando estão previstos shows com grandes artistas.

O primeiro será do sertanejo Luan Santana no dia 19 de abril, a partir das 20h30, na Praça da Cultura. A entrada é gratuita. No dia 20, aniversário da cidade, a Praça da Cultura receberá o show do cantor Ferrugem. Lucas Rocha e Rastapé completam as atrações nos dias seguintes (veja abaixo).

Confira a programação de shows

Quarta-feira (19/4)

Luan Santana (Praça da Cultura)

Quinta-Feira (20/4)

Ferrugem (Praça da Cultura)

Sexta-Feira (21/4)

Lucas Rocha (Travessão)

Sábado (22/4)

Rastapé (Massaguaçu)

