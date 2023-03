‘Luanetes’ tomam conta do Limeira Rodeo Music e fã vê show do ídolo sertanejo pela 29ª vez; fotos

Abertura do 2º fim de semana de festa foi embalada por apresentação de Luan Santana com músicas novas e sucessos do início da carreira. Noite também teve hits da dupla Ícaro & Gilmar. Larissa Borges Lozano assistiu show de Luan Santana pela 29ª vez

Paulo Henrique Marques/g1

Quem foi ao Limeira Rodeo Music na noite de sexta-feira (24) percebeu de cara que o local foi dominado por jovens meninas vestidas com camisetas, chapéus, bonés e tudo mais que estampasse o rosto do ídolo Luan Santana. As “Luanetes” tomaram conta do recinto na abertura do 2º e último final de semana do evento, e o destaque foi para uma fã que assistiu o show do sertanejo pela 29ª vez.

A noite ainda teve provas de montaria em touros, shows de drones e foi embalada por Ícaro & Gilmar.

Assim que os portões da festa foram abertos, as fãs de Luan Santana já correram em direção ao palco para tentar guardar um espaço perto do cantor. Entre elas estava Larissa Borges Lozano, de 20 anos, que se preparava para a 29ª apresentação ao vivo do ídolo com o mesmo entusiasmo da primeira.

Ela é de Valinhos (SP), levou um cartaz para tentar um abraço ao sertanejo e realizar “o maior sonho”, e já tem planejamento para continuar “contando” novas performances ainda neste ano.

Luan Santana embalou público do Limeira Rodeo Music 2023

Paulo Henrique Marques/g1

“Fui ao show do cruzeiro que ele fez há duas semanas, e no sábado passado vi a apresentação no Mineirão”, ressaltou orgulhosa ao se referir, respectivamente, aos shows realizados por Luan em um navio no litoral brasileiro e ao megaevento organizado pelo artista em Belo Horizonte que deve resultar em um novo DVD. “No mês que vem vou para Curitiba”, avisou a jovem.

Outras fãs também não pouparam esforços para ver de perto o cantor. Jessica de Paula, de 18 anos, saiu de Americana (SP) e chegou às 17h na Arena do Limeira Rodeo Music. Uma tatuagem simboliza o carinho pelo ídolo. “Ele vai ficar comigo para sempre”, falou.

Fã mostra tatuagem e capa de celular em homenagem a Luan Santana

Paulo Henrique Marques/ g1

Fã mostra tatuagem em homenagem a Luan Santana

Paulo Henrique Marques/ g1

Várias fãs também levaram pequenas lembranças, na esperança de terem alguns segundos de encontro com o artista e poder presenteá-lo. “Eu não ligo para mais nada na festa, só vim aqui para vê-lo”, afirmou Daniela Maria de Paula, de 18 anos.

A apresentação de Luan Santana teve início por volta da 0h e mostrou a maior estrutura de palco vista nesta edição do rodeio em Limeira. Cortinas, show de luzes, palco elevatório, troca de figurinos. Tudo isso fez parte do concerto que reuniu sucessos antigos como “Meteoro”, “Sinais” e “Jogo do Amor”, e novas músicas como “Minha Pessoa”, lançada nas plataformas digitais na noite de quarta, e “Erro Planejado”, com direito à participação de Henrique e Juliano via telão.

Luan Santana durante apresentação no Limeira Rodeo Music 2023

Paulo Henrique Marques/g1

Fãs se divertem na 3ª noite do Limeira Rodeo Music 2023

Paulo Henrique Marques/g1

Madrugada sertaneja

Assim que o show de Luan Santana acabou, grande parte do público deixou o local, enquanto outra não arredou pé para conferir a apresentação de Ícaro & Gilmar. Os cantores da cidade de Periquito (MG) subiram ao palco por volta das 4h e embalaram um público fiel, que entoou com animação as composições da dupla que tem sido presença constante nos principais rodeios do país.

Dia do touro

Antes dos shows, a atenção do público ficou no primeiro dia de competições em touro organizadas pela Liga Nacional de Rodeios (LNR). No total, 20 peões participaram da prova, divididos em cinco grupos, mas apenas dois conseguiram permanecer mais que oito segundo sobre o animal, o que deixou a disputa em aberto para este sábado, quando ocorre a final.

“Está todo mundo no páreo. Vamos tentar fazer uma melhor prova amanhã”, avaliou Lucas Júnior Gomes da Silveira, único atleta de Limeira, e que foi ovacionado pelo público durante a apresentação.

“É especial estar na sua cidade. Ser campeão aqui seria um sonho”, falou o peão de 21 anos e que compete desde os 16. Infelizmente, Silveira também foi vencido ao cair aos sete segundos do touro Badalado. Neste sábado, os mesmos 20 atletas voltam a montar em busca da melhor pontuação.

Veja os times que disputam a competição

Time 1

Delson Righeti Júnior – Altair/SP

Marcus Vinícius de Castro Souza – Colômbia/SP

Rhamid Lima de S. Duarte – Olímpia/SP

Vinícius Fernando Pinheiro – Aparecida do Oeste/SP

Wesley Aparecido Moraes da Silva – Nhandea/SP

Time 2

André Pereira – Suzanápolis/SP

Daniel Lima Arantes – Prata/MG

Julio Cesar dos Santos Félix – Boituva/SP

Lucas Luan da Silva – Guaíra/SP

Silvio Carlos Novaes Barbosa – Orindiúva/SP

Time 3

Henrique Azevedo Bueno – Novo Horizonte/SP

João Carlos de Souza Junior – Sud Mennucci/SP

Lucas Júnior Gomes da Silveira – Limeira/SP

Thiago Ribeiro Mariano – Artur Nogueira/SP

Vanderson Barbosa dos Santos – Indaiatuba/SP

Time 4

André Luiz Barbosa Ribeiro – Campo Grande/SP

Guilherme Roberto – Sales Oliveira/SP

Lorran Sgote Agostini Bergamasco – Macaubal/SP

Lucas Cruz dos Santos – Novo Repartimento/PA

Rudmar de Araújo Medeiros – Três Lagoas/MS

LEIA MAIS:

FOTOS: 1ª noite da edição 2023 do Limeira Rodeo Music

FOTOS: 2ª noite do Limeira Rodeo Music 2023

Ecletismo musical, show de drones e disputa em touros marcam 2º final de semana

Primeira noite tem devoção a Henrique & Juliano e clima de balada

Segunda noite tem ‘invasão’ de crianças para ver Ana Castela e homenagem de Hugo e Guilherme à Marília Mendonça

A festa

Com uma “megaestrutura” repaginada, o Limeira Rodeo Music deve reunir cerca de 100 mil pessoas em quatro dias de evento. O local onde ocorre a festa foi reestruturado e tem cerca de 45 mil metros quadrados para receber o público. Com isso, o evento entrou para um circuito que classifica os ganhadores das provas para a Festa do Peão de Barretos, uma das maiores do país.

FOTOS: 3ª noite do Limeira Rodeo Music 2023

Como comprar ingressos

Os ingressos podem ser comprados em pontos de venda ou pela internet (clique aqui). No site é possível visualizar o mapa dos setores e escolher a categoria de ingresso que deseja comprar.

Arena/arquibancada

Pista premium

Camarote privilege

Camarote golden open bar

Os valores podem aumentar dependendo do dia escolhido e do lote do ingresso. Também há opção de comprar o Passaporte, que dá direito a todos os dias do evento.

Programação

25 de março

Matheus & Kauan

Dennis DJ

Rodeio de Limeira reforça esquema de segurança das mulheres; entenda

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

valipomponi