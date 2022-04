luca-argentero-compie-44-anni,-cristina-marino-scrive-un-post-e-il-web-esplode-di-like 

Ha spento 44 candeline proprio ieri, martedì 12 aprile 2022, il celebre attore italiano Luca Argentero considerato uno degli attori più amati e richiesti del momento. Molti coloro che non hanno perso l’occasione per rivolgergli uno speciale messaggio di auguri ma ecco che tra i tanti messaggi a spiccare è stato quello della moglie Cristina Marino che ha affidato ai social uno splendido pensiero per il marito.

Gli auguri di Cristina Marino per i 44 anni di Luca Argentero

La vita di Luca Argentero è ricca di successi sia dal punto di vista professionale ma anche nella sfera privata. L’attore infatti lo scorso 5 giugno 2021 ha sposato la bellissima modella e attrice italiana Cristina Marino dalla quale nel maggio del 2020 ha avuto una bambina di nome Nina Speranza. I due hanno dimostrato in diverse occasioni di essere molto felici e innamorati, e proprio questo grande amore è stato possibile percepirlo anche nelle parole pronunciate da Cristina Marino sui social. La giovane donna ha infatti scritto un bellissimo messaggio per augurare al marito un buon compleanno.

Le parole della giovane donna: “Auguri a mio marito”

“Auguri a mio marito. Auguri al padre di mia figlia. Auguri alla luce più potente che io abbia mai guardato. Buon compleanno amore mio”, queste le parole scritte da Cristina Marino come didascalia a due bellissime fotografie in bianco e nero in cui si mostra in compagnia del marito. Parole colme di amore che hanno molto colpito i fan della coppia che non hanno perso l’occasione per commentare. E ad esempio vi è stato chi ha scritto semplicemente “Siete meravigliosi”.

Le bellissime parole di Luca Argentero per la moglie Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino in diverse occasioni si sono esposti pubblicamente esprimendo l’uno per l’altro delle bellissime parole e rivelando quindi di essere legati da un profondo e sincero sentimento. E proprio Luca Argentero, star della celebre serie televisiva di Rai 1 intitolata Doc-Nelle tue mani, nel corso di una recente intervista rilasciata in televisione parlando della moglie ha affermato “Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale, che è Cristina“. E ancora “Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto“. Parole molto belle e significative in grado di sprigionare tanto amore e che sicuramente ogni persona innamorata desidererebbe ricevere dal proprio partner.