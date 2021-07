Luca Argentero, confessione privata di Cristina Marino: “Ecco che papà è”

Luca Argentero e Cristina Marino, lei svela: “Come papà è molto presente”

Il dottore più amato d’Italia, ovvero Doc di Rai1, è anche uno degli attori più riservati. Si tratta di Luca Argentero, attualmente impegnato sul set della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. Papà della piccola Nina Speranza da circa un anno, Argentero è convolato a nozze con Cristina Marino di recente. E proprio Cristina ha fatto alcune rivelazioni sul marito, durante una diretta Instagram sul profilo di Grazia. Qui la coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino è apparsa più innamorata che mai. Su Luca Argenterò papà la Marino ha detto:

“E’ bravo, possiamo dirlo. E’ un papà presente. Se io non ci sono fa esattamente tutto quello che faccio io. Dalle pappe al bagnetto e si alza la notte. In cose più delicate, tipo i vaccini, io vivo in ansia lui invece è smart”.

Cristina Marino fa una confessione sul matrimonio con Luca Argentero: “Qualcosa è cambiato”

Come sopradetto Cristina Marino e Luca Argentero si sono sposati da poco. Per Luca Argentero si tratta delle seconde nozze, dopo il matrimonio con Myriam Catania. Nonostante tra Luca Argentero e Cristina Marino tutto proceda a gonfie vele l’attrice e imprenditrice digitale ha ammesso: “Qualcosa è cambiato dopo il matrimonio. Mente chi dice di no”. La Marino non è scesa nei dettagli ed ha speso solo parole positive per il marito. Poi Cristina Marino svela un retroscena su Luca Argentero e confessa:

“E’ un angelo. E’ simpatico, prima di essere mio marito è il mio migliore amico. Con lui mi faccio tante risate”.

Cristina Marino e la passione in comune con Luca Argentero: “Siamo in competizione”

L’imprenditrice digitale Cristina Marino sta avendo un grande successo con la sua piattaforma dedicata allo sport e ad uno stile di vita sano. Proprio lo sport è uno degli aspetti che ha legato Cristina a Luca Argentero, in particolare uno. Ovvero sciare, visto che Argentero ha iniziato proprio questo sport grazie al papà che è un maestro di sci. “Io e Luca siamo in competizione con lo sci” ha confessato la Marino “è lo sport che ci ha appassionato insieme”.

