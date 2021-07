Luca Argentero, “Credevo fosse un bello senz’anima e invece …” e Maurizio Costanzo “lui è un attore …”

Luca Argentero è un noto attore italiano e sicuramente uno tra i più apprezzati di sempre. È stato il protagonista di tutta una serie di pellicole cinematografiche di grande successo. Ultimamente è stato invece il protagonista di una serie televisiva andata in onda su Raiuno, che ha letteralmente conquistato il pubblico italiano. Stiamo parlando di Doc- nelle tue mani, ovvero la seria tv con la quale Luca è riuscito ancora una volta a farsi apprezzare e conoscere dai telespettatori. A parlare di Luca proprio in quest’ultimo periodo, pare che sia stato Maurizio Costanzo il quale come tutti sappiamo cura una rubrica sul giornale Nuovo TV.

Luca Argentero, il suo talento conquista sempre più gli italiani

Luca Argentero è molto amato dagli italiani e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Come abbiamo anticipato, di lui ne ha parlato nei giorni scorsi proprio il marito di Maria De Filippi. Maurizio Costanzo su Nuovo tv cura una rubrica dove intrattiene delle conversazioni con alcuni suoi lettori. Nello specifico sembrerebbe che una lettrice abbia voluto parlare proprio di Luca Argentero elogiandone le sue qualità di attore.

Una lettrice sorpresa nel sapere che Luca ha esordito con il Grande fratello

Nello specifico, la lettrice ha voluto sottolineare quanto sia stato grande il suo lavoro in questa serie televisiva che sta andando tra l’altro in onda in questi giorni su Rai , ovviamente con le repliche. La lettrice sembra abbia sottolineato quanto per lei sia stato sorprendente sapere che Luca, un attore così importante per la cinematografia italiana ha iniziato tutto al Grande Fratello. “Sono rimasta molto sorpresa dalla bravura di Luca Argentero. Credevo che fosse un bello senz’anima […]. Invece è espressivo, simpatico ed emozionante. Complimenti”. Questo ancora quanto dichiarato dalla lettrice.

Le parole di elogio da parte di Maurizio Costanzo

Dopo aver letto il post pubblicato dalla lettrice, Maurizio Costanzo avrebbe risposto, mettendo in luce il suo punto di vista al riguardo. “Bravo e bello. In effetti è un ottimo attore. Dunque anche i reality possono essere perfetti trampolini di lancio”. Questo ancora quanto dichiarato invece da Maurizio Costanzo che ha quasi parlato ed espresso il suo pensiero su Luca. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, proprio in questi giorni stanno andando in onda le repliche di Doc- nelle tue mani. Nel frattempo però sono già iniziate dallo scorso mese di maggio le riprese per la prossima stagione della serie TV che tornerà sicuramente nel corso del 2022.